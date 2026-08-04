അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ചാൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ തകർക്കും: അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ്റെ താക്കീത്
ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവ് മൊഹ്സിൻ റെസായിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്
By ANI
Published : August 4, 2026 at 7:28 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യവും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാദവും തള്ളി ഇറാൻ. തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരു പാതയിലൂടെയും ഹോർമുസിൽ കപ്പലുകൾ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അമേരിക്കയുടെ ഏത് ആക്രമണത്തെയും ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ സജ്ജമാണെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവ് മൊഹ്സിൻ റെസായിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ എംക്യു ഒൻപത് ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അനധികൃത പാതയിലൂടെ കടലിടുക്കിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമെന്ന് റെസായി വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രപ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തർക്കപരിഹാര സമിതിയെ സമീപിക്കാതെയാണ് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും കരാർ ലംഘനത്തിന് ശേഷമുള്ള 17 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ
പുതിയ കരാറിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറന്നുകൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം. ആണവ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഭീഷണികളിൽ നിന്നും ഇറാൻ പൂർണമായും പിന്മാറുക എന്നതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കരാറിലെത്താൻ ഇറാന് ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമാണിതെന്നും ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ വൈകിയാൽ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
നേരത്തെ ഇറാനുനേരെ വലിയൊരു ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്ക പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്ന് അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. പരസ്യമായി നിഷേധിക്കുമ്പോഴും ഇറാൻ രഹസ്യമായി ചർച്ചകൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി തള്ളി. അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കാനോ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനോ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാന ശ്രമങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും
മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി തുടരുന്ന പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതിന് പിന്നാലെ പാട്രിയറ്റ് താഡ് പ്രതിരോധ മിസൈലുകളുടെ നിർമാണം വർധിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ട്രംപ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ആക്രമണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാൻ കടുത്ത നിലപാട് തുടരുന്നത് മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിനിടെ ഒമാൻ തീരത്ത് കസബിൽ നിന്നും 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ഒരു കപ്പലിനുനേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ചർച്ചകളുടെ മറവിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ.
Also Read: ഇറാനെതിരായ സൈനികാക്രമണം നിർത്തിവച്ച് അമേരിക്ക; കാരണം വ്യക്തമാക്കി ട്രംപ്