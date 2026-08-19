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പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി; യുഎഇയുടെ മിസൈൽ ആരോപണം തള്ളി ഇറാൻ

യുഎഇക്ക് നേരെ ഇറാനിൽനിന്ന് രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്

MIDDLE EAST CONFLICT UPDATES DONALD TRUMP UAE CALL IRAN BALLISTIC MISSILE NEWS GULF REGION SECURITY TENSIONS
Esmail Baghaei (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 6:35 AM IST

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അബുദബി: തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചെന്ന യുഎഇയുടെ ആരോപണം തള്ളി ടെഹ്‌റാൻ. അയൽപക്ക ബന്ധത്തിൻ്റെ തത്ത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ ആരോപണമെന്നും, മേഖലയിൽ വിശ്വാസം വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇത് തകർക്കുമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

യുഎഇക്ക് നേരെ ഇറാനിൽനിന്ന് രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മിസൈൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് പുറത്തും രണ്ടാമത്തേത് സമുദ്രാതിർത്തിക്കുള്ളിലുമാണ് പതിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏത് ഭീഷണികളെയും നേരിടാൻ സായുധസേന പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്നും യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും വ്യാജവാർത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സമുദ്രസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരത്തെയും തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചും ആശങ്കകൾ ശക്തമാണ്. മിസൈൽ ആക്രമണ ആരോപണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര മേഖലകളെയും സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

ആരോപണം തള്ളി ഇറാൻ
എന്നാൽ, യുഎഇയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി പൂർണമായും തള്ളി. ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽനിന്ന് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെയും സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും (ഇസ്രയേൽ) ഇടപെടലുകൾ കാരണം മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഇതിനകം തന്നെ സങ്കീർണമാണെന്നും, ഇത്തരം വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നും ഇസ്മായിൽ ബഗായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുഎഇ-യുഎസ് ചർച്ച
അതിനിടെ, യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരസ്‌പര താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും വിലയിരുത്തി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യൻ നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിനും ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികൾക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്ന നിലപാടാണ് അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇറാനെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാലാവധി തീർന്ന് ധാരണാപത്രം
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജൂണിൽ ഒപ്പുവച്ച 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഈ ധാരണാപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.

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എന്നാൽ ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഇരുപക്ഷവും പരാജയപ്പെട്ടതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിലും ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിലും ടെഹ്‌റാനും വാഷിങ്ടണും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
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TAGGED:

MIDDLE EAST CONFLICT UPDATES
DONALD TRUMP UAE CALL
IRAN BALLISTIC MISSILE NEWS
GULF REGION SECURITY TENSIONS
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