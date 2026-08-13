ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല; ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇറാൻ
ലോകത്തെ പെട്രോളിയം വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനത്തോളം നടക്കുന്ന പ്രധാന സമുദ്രപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നത്
Published : August 13, 2026 at 6:11 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കയ്ക്കാണെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇറാൻ. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാത അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം നീക്കിയെന്ന അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ യാഥാർഥ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി (പിജിഎസ്എ) എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും അത് തുടരുമെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക വിന്യാസത്തെ ഉരുക്കുമതിൽ എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഇറാനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇറാൻ്റെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇറാനിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും 300 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പവുമാണുള്ളത്. അവർ വെറുതെ സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇനി ഇറാൻ്റെ ഭീഷണി വിലപ്പോവില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകത്തെ പെട്രോളിയം വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനത്തോളം നടക്കുന്ന പ്രധാന സമുദ്രപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നത്. ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്കൻ സേനകൾ തമ്മിൽ ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഇറാന് മേലുള്ള ബാഹ്യസമ്മർദം തുടർന്നാൽ സമുദ്രഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് ടെഹ്റാൻ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അമേരിക്ക വൻ നാവികവ്യൂഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന സുരക്ഷാ ലക്ഷ്യമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഒമാനും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഇടുങ്ങിയ കടലിടുക്ക് ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിൽ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
നിബന്ധനകൾ കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ
ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് പിന്നാലെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമുദ്രഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുമായി വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അമേരിക്ക എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായി തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ (എസ്എൻഎസ്സി) പുതിയ തലവൻ മൊഹ്സെൻ റെസായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അമേരിക്ക യുദ്ധവും ഉപരോധവും അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇറാൻ്റെ മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, ലെബനനിലും ഗസയിലും ഉൾപ്പെടെ മേഖലയിലാകെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിവയാണ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനായി റെസായി മുന്നോട്ടുവച്ച നിബന്ധനകൾ. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലൊന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. മുൻകാലങ്ങളിലെ സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനും വലിയ യുദ്ധഭീതിക്കും കാരണമായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നാവിക പട്രോളിങ് വിപുലീകരിക്കാനും വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ റൂട്ടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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നയതന്ത്ര സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കനത്ത സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നിലവിൽ ഈ ഇടനാഴിയിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതം തുടരുന്നത്. സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകൾ തുറന്നിടാനും സായുധ സംഘർഷത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ നിർണായകമാകും.
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