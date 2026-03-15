ETV Bharat / international

റഷ്യയും ചൈനയും 'തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികൾ', രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

ഇറാൻ്റെ എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലുടനീളമുള്ള എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇറാൻ ആക്രമിക്കുമെന്നും അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയും ചൈനയും ഇറാൻ്റെ 'തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികൾ' എന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി. അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രതിരോധത്തിനായി ഇറാൻ ചൈനയിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും സൈനിക സഹകരണം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്‌റ്ററായ എംഎസ് നൗവിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് സൈനിക സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ സൈനിക സഹകരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"രാഷ്ട്രീയമായും, സാമ്പത്തികമായും, സൈനികമായും റഷ്യ, ചൈന രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പോകുന്നു. എന്നാൽ സഹകരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് പോകുന്നില്ല", എന്ന് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും അടച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. "ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും അടച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും വേണ്ടിമാത്രമാണ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്നത്", എന്നും അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് യുഎസ്‌ ഇറാൻ്റെ എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലുടനീളമുള്ള എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇറാൻ ആക്രമിക്കുമെന്നും അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. “നമ്മുടെ എണ്ണ, ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ സായുധ സേന ഉടൻ മറുപടി നൽകും".

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ യുഎസ് ചർച്ചക്കാരായ സ്‌റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫിനെയും ജാരെഡ് കുഷ്‌നറെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ അവർ ഒരു ഒഴികഴിവ് തേടുകയാണെന്നും അരാഗ്‌ചി മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി 26 ന് ജനീവയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇടനിലക്കാരനായ ഒമാനി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ, അത് 'സുപ്രധാന പുരോഗതി' ആയിരുന്നു എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഫെബ്രുവരി 28 ലെ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിൽ 11 ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടമാക്കിയതിലും അരാഗ്‌ചി മറുപടി നൽകി. “ഞങ്ങൾ ഒരു ബോംബ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 60 ശതമാനം സമ്പുഷ്‌ടമാക്കിയ 440 കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വാസ്‌തവമാണ്. ഇതൊരു രഹസ്യവുമായിരുന്നില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഇത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും", അരാഗ്‌ചി വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ഇനി ഹോർമുസ് തുറന്നിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം; അമേരിക്ക സഹായിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.