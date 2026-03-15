നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇറാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയാർ; നിലപാടിലുറച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ്.
Published : March 15, 2026 at 9:09 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ്. വിദേശ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇറാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറല്ലെന്നും ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു.
"ഇറാൻ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിബന്ധനകൾ ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇറാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറല്ല'' - ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ, ആഗോള എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ നിർണായക പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സാന്നിധ്യം ഹോർമുസിലുണ്ടായാൽ തടയുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നിലവിൽ ആഗോള ഊർജ്ജ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ അമേരിക്ക ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്. ഖാർഗ് ദ്വീപ് മാരകമായി ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ അവകാശവാദം. ഇറാൻ്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രത്തിലെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ "പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചു" എന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബിങ് നടത്തിയെന്ന് ട്രംപും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
''എൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബിങ് റെയ്ഡുകളിലൊന്ന് നടപ്പാക്കി. ഇറാൻ്റെ കിരീടധാരണമായ ഖാർഗ് ദ്വീപിലെ എല്ലാ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി. ദ്വീപിൻ്റെ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് സേനയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചില്ല'' - 'ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന, അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖാർഗ് ദ്വീപ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ രൂക്ഷമായ ആഗോള പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉടലെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് ട്രംപ് ഇറാന് വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
