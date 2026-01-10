ETV Bharat / international

ഇറാൻ പ്രക്ഷോഭം: രാജ്യ വ്യാപകമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് വിഛേദിച്ചു, ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

അതേസമയം പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയുമാണെന്ന് ഇറാൻ. അട്ടിമറിക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും ഖമേനി.

IRAN PROTESTS LATEST UPDATE AYATOLLAH ALI KHAMENEI TEHRAN SITUATION IRANIAN PROTEST
An anti-Iranian regime protester holds up a placard during a gathering outside the Iranian Embassy, central London, on January 9, 2026. (AFP)
Published : January 10, 2026 at 1:23 PM IST

തെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിൽ ഭരണകൂട വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് ഇറാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധിപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാജ്യ വ്യാപകമായി 24 മണിക്കൂർ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിഛേദിച്ചു. അമേരിക്കയ്‌ക്ക് പുറമെ ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

പ്രധിഷേധം കനക്കുന്നതിനിടെ 'ഇറാൻ നേതാക്കൾ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്ന്' പരിഹസിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് നീക്കമെങ്കിൽ അമേരിക്ക ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ 13 ദിവസമായി ഇറാനിൽ പ്രതിഷേധം നടന്ന് വരികയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ തുടരുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ 51 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രതിഷേധക്കാർ മുഴക്കുന്നുണ്ട്. ടെഹ്‌റാൻ ബസാറിൽ തുടങ്ങിയ സമരം ഇപ്പോൾ ഇസ്‌ഫഹാൻ, അബാദാൻ, കെർമാൻഷാ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പാത്രങ്ങൾ അടിച്ചും കാറുകൾ ഹോൺ മുഴക്കിയും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് 2023ൽ അറസ്റ്റിലായ മഹ്‌സ അമിനിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമുള്ള വലിയ ജനരോഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇറാനികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു, മുഖംമൂടിക്കെട്ടുന്ന ഭരണകൂട അക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴങ്ങിക്കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരമുള്ള ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും വ്യാപ്‌തി മറച്ചുവെക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കുട്ടികളടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് നോർവേ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇറാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് സന്നദ്ധ സംഘടന കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതേസമയം പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയുമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു.

ട്രംപിൻ്റെ കൈകളിൽ "ആയിരത്തിലധികം ഇറാനികളുടെ രക്തം പുരണ്ടിരിക്കുന്നു" എന്ന് ഖമേനി വിമർശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് മാന്യരായ ആളുകളുടെ രക്തം കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അട്ടിമറിക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും ഖമേനി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിടുന്ന രീതിയിൽ ജർമ്മനിയും ഇറാൻ്റെ നടപടികളെ അപലപിച്ചു.

