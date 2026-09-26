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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാൻ്റെ ഏഴുദിവസത്തെ പദ്ധതി; പന്ത് അമേരിക്കയുടെ കോർട്ടിൽ

അമേരിക്ക ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാൻ തയാറായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഏഴുദിവസത്തെ സമയപരിധി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

Abbas Araghchi Strait of Hormuz iran us war reopening hormuz
Abbas Araghchi (AP)
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By ANI

Published : September 26, 2026 at 7:24 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച ഏഴുദിവസത്തെ പദ്ധതി അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചാൽ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയോട് അനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഖത്തർ മുഖേനയാണ് ഇറാൻ ഈ നിർദേശം അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അമേരിക്ക ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാൻ തയാറായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഏഴുദിവസത്തെ സമയപരിധി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാഷിങ്ടൺ ചില അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അമേരിക്ക ഈ നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറാം ദിവസം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് ഏഴാം ദിവസം ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിലും ഒരു കരാറിലെത്തുന്നതിലും അമേരിക്കയ്ക്ക് ആത്മാർഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ തയാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയാണെന്നും അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾക്കും സമ്മർദങ്ങൾക്കും ഇറാൻ വഴങ്ങില്ല. തങ്ങളുടെ പരമാധികാര അവകാശങ്ങൾ അടിയറവയ്ക്കാൻ തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിതമായ നാവിഗേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്നാൽ സൈനിക നടപടികൾ, ഉപരോധങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഈ സമുദ്രപാതയിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

നിലവിൽ കടലിടുക്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന ആക്രമണാത്മക നടപടികളാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു രാജ്യത്തെ ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷയും നാവിഗേഷനും സ്വയമേവ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തികച്ചും അർഥശൂന്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. പ്രതിദിനം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഈ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.

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യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഖത്തർ വഴി കൈമാറിയ ഈ നിർദേശത്തോട് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഏഴുദിവസത്തെ ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പശ്ചിമേഷ്യൻ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും.

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TAGGED:

IRAN SEVEN DAY PLAN
ABBAS ARAGHCHI STATEMENT
US IRAN PEACE TALKS
MIDDLE EAST TENSIONS
STRAIT OF HORMUZ

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