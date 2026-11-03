ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്ലാനുമായി ഇറാൻ, പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം
തങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം ചർച്ചകളോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ നല്ല സമീപനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ
Published : November 3, 2026 at 7:00 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയില് കനത്ത അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും നിർണായക നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുമായി ഇറാൻ. യുഎസുമായുള്ള ആണവ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുമായി ഇറാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരത്തെ ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയപരിധിയായിരുന്നു ഇതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. യുഎസ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രക്രിയ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ പുതിയ നിലപാട്.
ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കപ്പൽ വിലക്കുകളും ഉപരോധങ്ങളും പൂർണമായി നീക്കുക. ഇറാൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗമായ എണ്ണ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മേലുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ യുഎസ് പിൻവലിക്കുക. ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യുഎസ് മുൻകൈ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ കടുത്ത നിബന്ധനകളാണ് ഇറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം ചർച്ചകളോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ നല്ല സമീപനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, യുഎസ് ഇതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച സൂചനകളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നാൽ പോലും കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഇറാൻ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. പുതിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, ഈ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പലുകൾ ഇറാനും ഒമാനും ചേർന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രത്യേക റൂട്ടിലൂടെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടാതെ, ഈ യാത്ര പൂർണമായും ഇറാൻ്റെ സൈനിക-നയതന്ത്ര മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
"ഇറാൻ്റെ നല്ല സമീപനം": വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
മധ്യസ്ഥർ മുഖേന യുഎസുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഈ പുതിയ രണ്ട് ദിവസത്തെ പദ്ധതിയായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമയപരിധി ഏഴു ദിവസത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ദിവസമായി ചുരുക്കിയത് ചർച്ചകളോടും സമാധാന ശ്രമങ്ങളോടും ഇറാൻ പുലർത്തുന്ന നല്ല സമീപനത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ഇറാൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് അമേരിക്ക ഇതുവരെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ മുൻ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി സൂചനകളുമില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പ്രധാനമാകുന്നു?
ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയുടെ ജീവനാഡിയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ലോകത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണയുടെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്നത് ഒമാനും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഇടുങ്ങിയ കടൽപ്പാതയിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു തടസ്സം പോലും ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമാകും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ്റെ പുതിയ നീക്കത്തെ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും വിദേശത്തുനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും എണ്ണ വാങ്ങുന്ന സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, യു.എ.ഇ, കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ പാത അടഞ്ഞാൽ എണ്ണ വിതരണം നിലയ്ക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ ലഭ്യത കുറയുന്നതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചകവാതക നിരക്കുകൾ വൻതോതിൽ വർധിക്കാൻ കാരണമാകും.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റ നിരക്കിനെ എണ്ണവില നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ചരക്കുഗതാഗത ചെലവ് കുത്തനെ ഉയരും. പച്ചക്കറികൾ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വില സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉയരും. ഇത് പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും. എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായി ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ യു.എസ് ഡോളർ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി വർധിപ്പിക്കും. വിദേശനാണ്യം രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതോടെ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം വലിയ തോതിൽ ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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