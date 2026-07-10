ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ഇറാൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി; അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇസ്രയേൽ
ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു
Published : July 10, 2026 at 9:44 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ഇറാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നതായി ഇസ്രയേൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. തുർക്കിയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം മടങ്ങാൻ ട്രംപ് തൻ്റെ പുതിയ വിമാനത്തിന് പകരം പഴയ വിമാനം ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും
ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് തികച്ചും പുതിയതാണെന്നും കൃത്യമായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
2020 ജനുവരിയിൽ തൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിൽ വച്ച് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ വധിക്കാൻ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി ട്രംപിനെ വധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വർഷങ്ങളായി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത്.
ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം
പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഔദ്യോഗികമായി തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെ ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഭരണാധികാരിയായ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ എല്ലാ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റുകളിലും തൻ്റെ പേരുണ്ടെന്ന് രാവിലെ കണ്ടുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തനിക്കെതിരെ ഇറാൻ നേരത്തെയും വധശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയെങ്കിലും ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി സമ്മതിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള സീക്രട്ട് സർവീസ് ഈ ഭീഷണികളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും വിമാനം മാറ്റലും
തുർക്കിയിലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ട്രംപ് തൻ്റെ പഴയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഖത്തർ സമ്മാനമായി നൽകിയ പുതിയ വിമാനം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി അയക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ വച്ചാണ് വാഷിങ്ടണിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി അദ്ദേഹം വിമാനം മാറിയത്. പുതിയ വിമാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇതിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് വിമാനം മാറ്റിയതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്.
തുർക്കിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇറാനുനേരെ അമേരിക്ക പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കൻ സീക്രട്ട് സർവീസിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരമാണ് വിമാനം മാറ്റിയതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
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