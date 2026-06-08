ETV Bharat / international

ഇസ്രയേലിൽ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുന്നു; മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വ്യോമപാതകൾ അടച്ച് ഇറാനും സിറിയയും

ഇറാഖ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അടുത്ത 72 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമപാത അടച്ചിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Middle East Crisis, Iran Closes Airspace, Israel Defense Forces, Lebanon Hezbollah Conflict
Iran Israel Missile Attack (ANI)
author img

By ANI

Published : June 8, 2026 at 7:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടെഹ്‌റാൻ: ലബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ വ്യോമപാത അടച്ചുപൂട്ടി ഇറാൻ. ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേലാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെൽ അവീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചത്.

സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തെ വ്യോമപാത ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അടച്ചിടുകയാണെന്ന് ഇറാൻ്റെ നാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വക്താവ് മജിദ് അഖവാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ (IRNA) ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാൻ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വ്യോമപാതകൾ അടച്ച് അയൽരാജ്യങ്ങളും
ഇതിനിടെ, അയൽരാജ്യങ്ങളും വ്യോമപാതകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അടുത്ത 72 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമപാത അടച്ചിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിറിയയും സമാനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറിയ തങ്ങളുടെ തെക്കൻ വ്യോമപാത 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അടച്ചിടുകയും ഡമാസ്കസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൾഫ് മേഖലയിലാകെ യുദ്ധഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഏപ്രിൽ എട്ടിന് നടന്ന വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണമാണിത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴക്കിയതായി ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (ഐഡിഎഫ്) വ്യക്തമാക്കി.

ഐഡിഎഫ് ഈ മിസൈലുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭീഷണിയെ തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് യൂറോ ന്യൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയും (ഐഎഎഫ്) സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമായി ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിന് മുൻപാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ഐഡിഎഫ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് പ്രാഥമിക നിർദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഎഎഫ് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും സൈന്യം അഭ്യർഥിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറണം. പുതിയ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ്. വ്യക്തമായ നിർദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും വ്യോമസേനയുടെ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ലബനൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂത്തിലെ ദാഹിയ ജില്ലയിലുള്ള ഭീകരരുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഇസ്രയേൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായതും ഇറാൻ നേരിട്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതും. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട യുദ്ധഭീതി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

Also Read:- ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ മഴ; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി, യുഎസ് സേനയ്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS
IRAN CLOSES AIRSPACE
ISRAEL DEFENSE FORCES
LEBANON HEZBOLLAH CONFLICT
IRAN ISRAEL MISSILE ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.