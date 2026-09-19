അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ ഇറാൻ്റെ കൂറ്റൻ സൈനിക റാലി
യുഎസ് നാവിക ഉപരോധവും പുതിയ ഉപരോധങ്ങളും കാരണം ഇറാനിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്
Published : September 19, 2026 at 10:37 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഉപരോധങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധവുമായി ഇറാൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക, ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിനാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
യുഎസ് നാവിക ഉപരോധവും പുതിയ ഉപരോധങ്ങളും കാരണം രാജ്യത്തെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ദേശീയ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രധാന ജലപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒരു എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
സൈനിക പരിശീലനവുമായി ജനങ്ങൾ
ഇറാനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നവർ എന്ന് അർഥം വരുന്ന ജൻഫദേ-ഇ ഇറാൻ എന്ന പേരിലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് സൈനിക പരിശീലനം നൽകുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സന്നദ്ധസേവനം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പൗരന്മാരെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അസോൾട്ട് റൈഫിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച അർധസൈനിക വിഭാഗമായ വിപ്ലവ ഗാർഡിനും ബാസിജ് മിലിഷ്യയ്ക്കും ഈ വളണ്ടിയർമാരുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കരുത്തേകും.
ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ സൈനിക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയെന്നും ഇറാൻ ഗാർഡ് മേധാവി ജനറൽ ഹസ്സൻ ഹസ്സൻസാദെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. വളണ്ടിയർമാരെ പൂർണ സജ്ജരാക്കുമെന്നും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും സമാനമായ റാലികൾ ഉടൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബാസിജിൻ്റെ പുതിയ തലവൻ ഹൊസൈൻ തായ്ബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ പരിശീലനാർഥികൾ ശത്രുക്കൾക്ക് പേടിസ്വപ്നമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്കിയാൻ, സൈനിക കമാൻഡർമാർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ മാർച്ച് വീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും പതാകകൾ ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികളെ രാജ്യം ഭയക്കുന്നില്ലെന്ന് കുഞ്ഞിനും ഭർത്താവിനുമൊപ്പം റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ മാർസി അഫാഗി പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കും ഇറാനെ ആക്രമിച്ച് അവിടെ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയായി റാലി മാറി. വിമാനവിരുദ്ധ ബാറ്ററികൾക്ക് പുറമെ, കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച വനിത ഗാർഡ് അംഗങ്ങൾ ട്രക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ച മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുമായി അണിനിരന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ആക്രമണം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ നിയമവിരുദ്ധ ശ്രമം നടത്തിയതിനാലാണ് ടോഗോ പതാകയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലായ ട്രെൻഡിനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഇറാൻ വിശദീകരിച്ചു. ഒരു കപ്പലിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇടിച്ചതായും തീ അണച്ചതായും യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ (യുകെഎംടിഒ) അറിയിച്ചു. കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രോണുകൾ ഗാർഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളും ഭീഷണികളും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമാനിൽ നിന്ന് യുഎസ് സൈന്യം സൗകര്യമൊരുക്കിയ കപ്പൽ ഗതാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരുന്നെങ്കിലും, യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ ഗതാഗതം ഇപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുറവാണെന്ന് യുകെഎംടിഒ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
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ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള ഭാവിയിലെ ഏതൊരു പ്രക്ഷോഭത്തെയും അടിച്ചമർത്താൻ ഹൊസൈൻ തായ്ബിനെപ്പോലുള്ള കടുത്ത നിലപാടുള്ളവർ കൂടുതൽ സജ്ജരായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ റാലികൾ നൽകുന്ന സൂചന. യുദ്ധത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് ജനുവരിയിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.
ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏഴായിരത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മെയ് മാസത്തിൽ, ഏകദേശം ഒൻപത് കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് മൂന്ന് കോടിയിലധികം ആളുകൾ മതാധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിനായി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വാർത്ത ഏജൻസിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് ഈ വാദം സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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