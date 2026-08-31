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ലാറക് ദ്വീപിലെ ആക്രമണത്തിന് പകരംവീട്ടി ഇറാൻ; യുഎസ് വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം

ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം കർശനമായി തുടരുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു

Iran launches ballistic missiles
Iran launches ballistic missiles (ANI)
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By ANI

Published : August 31, 2026 at 7:30 AM IST

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ടെഹ്റാൻ: ലാറക് ദ്വീപിൽ അമേരിക്കൻ സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ജോർദാനിലെ രണ്ട് അമേരിക്കൻ വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായി ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം. കിങ് ഹുസൈൻ, അൽ അസ്റാഖ് എന്നീ വ്യോമതാവളങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പ്രസ് ടിവി ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ ജോർദാൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞതായി അൽ അറേബ്യ വാർത്താ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

ലാറക് ദ്വീപിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ നീക്കം. അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലാറക് ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഐആർഐബി വ്യക്തമാക്കി. സിരിക്കിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോര് പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയെ ഒന്നാകെ യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ.

അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ശക്തം
അതേസമയം ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം കർശനമായി തുടരുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു. ഉപരോധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെ 83 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും മൂന്ന് കപ്പലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തതായി സെൻ്റ്കോം വ്യക്തമാക്കി. അറേബ്യൻ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യുഎസ്എസ് ഡെൽബർട്ട് ഡി ബ്ലാക്ക് (ഡിഡിജി 119) എന്ന കപ്പലിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്കിലേക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ നാവികൻ എംഎച്ച്-60എസ് സീ ഹോക്ക് ഹെലികോപ്ടർ നയിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും സെൻ്റ്കോം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സേന തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
കുറ്റവാളികളോട് നേരിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും ആക്രമണകാരികൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്നും ഐആർജിസി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്കൊപ്പം നടക്കുന്ന ഈ സൈനിക നീക്കം വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് ഐആർജിസി വക്താവും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മേധാവിയുമായ ഹുസൈൻ മൊഹെബ്ബി അപലപിച്ചു.

സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചെയ്ത തന്ത്രപരവും മാരകവുമായ തെറ്റാണിതെന്നും, ഇത് അവർക്ക് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ തെറ്റായ കണക്കുകൂട്ടലിന് സാമ്പത്തിക സൈനിക മേഖലകളിൽ ശത്രു വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ഇറാൻ്റെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകളെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെയും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്' എന്ന പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്ക് പുറമെ സൈനികപരമായ നീക്കങ്ങളും ശക്തമാകുന്നതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോര് കൂടുതൽ കടുത്തേക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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TAGGED:

US BASES IN JORDAN
LARAK ISLAND ATTACK
OPERATION ECONOMIC OUTCAST
MIDDLE EAST CRISIS
IRAN US CONFLICT

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