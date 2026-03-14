'അന്യായമായി ചൊരിയുന്ന രക്തത്തിന് യുഎസും സയണിസ്റ്റുകളും വില നൽകേണ്ടിവരും'; ഓപ്പറേഷൻ ട്രൂ പ്രോമിസ് 46-ാം തരംഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ
കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന അവസാനത്തെ കുറ്റവാളിയെ നശിപ്പിക്കുംവരെ നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കില്ലെന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആയുധ ശേഖരങ്ങളുടെ വീഡിയോയും ഇറാൻ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
Published : March 14, 2026 at 10:35 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഖാർഗ് ദ്വീപ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ്റെ ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ. തങ്ങളുടെ എണ്ണ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ പങ്കാളിത്തമുള്ള എല്ലാ എണ്ണ കമ്പനികളെയും ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ചാരമാക്കുമെന്നാണ് ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ വക്താവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഇറാൻ ശക്തമാക്കുന്നത് ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതോടെയാണ് അമേരിക്ക ഖാർഗ് ദ്വീപ് ആക്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇനി അന്യായമായി ചൊരിയുന്ന ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും അമേരിക്കയും സയണിസ്റ്റുകളും വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ വക്താവ് ഇബ്രാഹിം സോൾഫാഗാരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
"രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫിറുസാബാദിലെ രണ്ട് MQ-9 ഡ്രോണുകള് ഉള്പ്പെടെ നശിപ്പിച്ചു. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ്റെ സൈന്യത്തിലെ ധീരരായ യോദ്ധാക്കൾ, സെപായിലെയും ഹിസ്ബുള്ളയിലെയും എയ്റോസ്പേസ്, നാവിക സേനകൾ എന്നിവയുടെ കീഴിൽ ഓപ്പറേഷൻ ട്രൂ പ്രോമിസ് നാലിൻ്റെ 45ആം തരംഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു'' - ഇബ്രാഹിം സോൾഫാഗാരി പറഞ്ഞു.
അൽ ദഫ്ര, എർബിൽ താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഒത്തുചേരൽ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇറാൻ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സയണിസ്റ്റ്, അമേരിക്കൻ ക്രിമിനൽ കമാൻഡർമാരെ വേട്ടയാടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പ്രത്യേക ഘട്ടം നടത്തിയത്. കിങ് സുൽത്താൻ, വിക്ടോറിയ, എർബിൽ താവളങ്ങളിലെ യുഎസ് കമാൻഡർ ലൊക്കേഷനുകളും ലക്ഷ്യം വച്ചു. അമേരിക്കയുടെ 10 ഒളിത്താവളങ്ങളും താമസ സ്ഥലങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിൻ്റെ ആയുധ ശേഖരങ്ങളുടെ വീഡിയോ അടക്കം പങ്കുവച്ചാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അയത്തുള്ള സയ്യിദ് മൊജ്തബ ഖമേനിയുടെ ചിത്രത്തിന് കീഴിൽ ഐആർജിസി ഡ്രോൺ ശക്തിയുടെ നിരയാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന അവസാനത്തെ കുറ്റവാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുവരെ നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കില്ലെന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് എക്സിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അന്യായമായി ചൊരിയുന്ന ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും പ്രതികാരം ചെയ്യും നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരിൽ സത്യം. വിജയം ശക്തനും ജ്ഞാനിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും വീഡിയോ ക്യാപ്ഷനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
