പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി; ബഹ്റൈന് കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പരസ്പരമുള്ള സൈനികാക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഖത്തറിൽ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ധാരണയായി.
By ANI
Published : June 29, 2026 at 12:15 PM IST
ടെഹ്റാൻ: പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ബഹ്റൈനെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അലി അക്ബർ വേലായത്തിയാണ് ബഹ്റൈന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ബഹ്റൈൻ അവരുടെ പരിധികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും സ്വന്തം വിധിയെവച്ച് ഇത്തരം കളികൾ കളിക്കരുതെന്നും അലി അക്ബർ വേലായത്തി പറഞ്ഞു. ഇറാനെക്കൊണ്ട് കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതായി അർധ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്നിം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്ക മേഖലയിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് നാവിക താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു. ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും ബഹ്റൈൻ ഭരണകൂടം അപലപിച്ചു.
നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ദോഹയിൽ
തുടർച്ചയായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. പരസ്പരമുള്ള സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കയാണ് ആദ്യം വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന് മറുപടിയായി ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമാകുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ദോഹയിൽ സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ തുടരാനും തീരുമാനിച്ചതായി ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സജീവമായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഒരു മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനാൽ തത്കാലം പിന്മാറുകയാണെന്നും കപ്പലുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാമെന്നും മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അറിയിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യം ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് വീണ്ടും സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഞ്ചാം അനുച്ഛേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാന തർക്കം. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും, ഇറാൻ്റെ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഉപരോധം അമേരിക്ക പിൻവലിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ധാരണ.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ചർച്ചകൾ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ഉന്നതതല ചർച്ചകളിൽ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ സൈന്യവും ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സും (ഐആർജിസി) തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം (ഹോട്ട്ലൈൻ) സ്ഥാപിക്കാൻ അന്ന് ധാരണയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇറാൻ്റെ സേനയുമായി നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്ന ടെഹ്റാൻ്റെ പുതിയ ആവശ്യത്തെത്തുടർന്ന് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാങ്കേതിക ചർച്ചകളാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദോഹയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അമേരിക്കൻ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്നും ധാരണാപത്രത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ വാഷിങ്ടൺ പാലിക്കാത്തതിനാലും ഞായറാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ റദ്ദാക്കിയതായി ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു.
മരവിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നിർത്തിവച്ചതെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഓഫിസ് അംഗമായ മഹ്ദി ഫസായിലി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു. തടഞ്ഞുവച്ച ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അതില്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് അർഥമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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