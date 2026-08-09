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​ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിബന്ധനകളുമായി ഇറാൻ; അമേരിക്ക നിലപാട് തിരുത്തുന്നത് വരെ തുറക്കില്ലെന്ന് കൗൺസിൽ

അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നിലപാട് തിരുത്തുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി

Iran Issues Strict Demands for Opening Strait of Hormuz
A billboard depicting a fallen Statue of Liberty and crowds carrying Iranian and Shiite flags overlooks Revolution Square as traffic drives by in Tehran (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 11:53 AM IST

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​ന്യൂഡൽഹി: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് മേൽ പുതിയതും കർശനവുമായ നിബന്ധനകളുമായി ഇറാൻ രംഗത്ത്. യുദ്ധക്കെടുതിക്കുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം, മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികൾ ഉപാധികളില്ലാതെ മോചിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Iran Issues Strict Demands for Opening Strait of Hormuz
A man paddles a stand-up paddleboard as cargo ships and other commercial vessels appear anchored in Hormuz (AP)

​ഇറാനിലെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കമാൻഡറുമായ മൊഹമ്മദ് ബഘേർ സോൽഘദ്ര് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയത്. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നിലപാട് തിരുത്തുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Iran Issues Strict Demands for Opening Strait of Hormuz
Small boats line the shore as cargo ships and other commercial vessels appear anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran (AP)

​അമേരിക്ക മേലിൽ ഇറാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുമെന്നും, രാജ്യത്തിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കുമെതിരായ യുദ്ധം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളുടെ നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക, മേഖലയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുക, യുദ്ധക്കെടുതികൾക്ക് പൂർണ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുക, ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികൾ ഉപാധികളില്ലാതെ മോചിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉപാധികളും മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ജൂൺ മാസത്തെ ഇടക്കാല കരാറിന് തിരിച്ചടി

​കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇടക്കാല ധാരണപ്രകാരം, അന്തിമ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കലും നഷ്‌ടപരിഹാരവും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മുൻവ്യവസ്ഥകളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട്, കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ ഉപാധിയായി ഇവ ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തെ കരാറിലെ അഞ്ച് അനുച്ഛേദം അമേരിക്ക ലംഘിച്ചുവെന്നും ഇതിനുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം യുഎസ് നൽകണമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി വ്യക്തമാക്കി.

​തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ (യുഇഇ) അഡ്നോക് (ADNOC) കമ്പനിക്ക് കീഴിലുള്ള ടാങ്കറിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി യുഇഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസും (UKMTO) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം അഡ്നോകിൻ്റെ 15 കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

​പുതിയ പ്രാദേശിക പ്രതിരോധ കരാർ

​മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തുർക്കി, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. നാറ്റോയുടെ മാതൃകയിലുള്ള ഈ കൂട്ടായ്‌മയില്‍( ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരേയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം എല്ലാവർക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും) അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്‌തും അംഗമാകുമെന്ന് തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകൻ ഫിദാൻ അറിയിച്ചു. ഈ കരാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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