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അമേരിക്കൻ സൈന്യം കാലുകുത്തിയാൽ ഇല്ലാതാക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളും ഭീഷണികളും സൈന്യം നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി

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കരസേന മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ അലി ജഹാൻഷാഹി (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 6:31 AM IST

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ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ കരയാക്രമണത്തിന് മുതിർന്നാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ കരസേന മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ അലി ജഹാൻഷാഹി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്നും ഇടനിലക്കാർ മുഖേനയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഇറാൻ്റെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയാൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അലി ജഹാൻഷാഹി വ്യക്തമാക്കി. ശത്രുക്കളുടെ ഏത് നീക്കത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ടെഹ്റാൻ സജ്ജമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളും ഭീഷണികളും സൈന്യം നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ കരസേന പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സൈനിക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇറാൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നും ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഇസ്‌ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യാതെ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല. ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കൻ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരാതെ വഴങ്ങില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും ഒമാൻ്റെ ഇടപെടലും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അരാഗ്ചി അറിയിച്ചു. കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് പുതിയ നിയമസംവിധാനവും പാതയും ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്‌ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രം ലംഘിച്ചതിന് അമേരിക്ക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ട്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ സ്കീം ഇനി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ പുതിയ പാത സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുന്നത് ആഗോള വിപണിയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ലോകത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാതയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ഒമാൻ്റെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്.

ഉപരോധം പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്ക
ഇറാൻ്റെ കർശന നിലപാടുകൾക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കയും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഒമാനും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ട എണ്ണ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും ഈ കരാർ സഹായിക്കും.

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വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധം അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ നീക്കം വലിയ ഊർജം നൽകുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ ISSUE
IRAN OMAN NEGOTIATIONS
US SANCTIONS ON IRAN
GLOBAL OIL TRADE IMPACT
IRAN US CONFLICT

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