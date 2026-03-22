ETV Bharat / international

ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം,​​ 100ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു; ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു

A building on fire in Israel due to Iranian missile strikes in two Israel town (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ നഗരങ്ങളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 100 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തെക്കൻ ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളായ ആരാദ്, ഡിമോണ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

ആരാദിലെ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 10 കെട്ടിടങ്ങളിലെങ്കിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. അവയിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 64 പേരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഏകദേശം 150 കുടുംബങ്ങളെ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചതായി തെക്കൻ ആരാദ് മേയർ യായിർ മായാൻ പറഞ്ഞു.

ഇത് ശുദ്ധമായ ഭീകരതയാണെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം ആരാദിനെയും ഡിമോണയെയും മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചുവെന്നും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 100 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരാദ് മേയർ യായിർ മായനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഓഫീസ് ഡയറക്‌ടർ ജനറലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരുടെ സമാധാനത്തിനായി എല്ലാ ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇപ്പോൾ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിയന്തര, രക്ഷാ സേനകളെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മുന്നണികളും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

building collapsed (Special Arrangement)

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായാണ് ഡിമോണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആരാദ് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ വടക്കാണ്. ഇറാനിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) അറിയിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇൻ്റർസെപ്‌റ്റുകൾക്ക് അത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിന് ശേഷം “പരമാവധി സൈനിക നിയന്ത്രണം” പാലിക്കണമെന്ന് യുഎൻ ആണവ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎഇഎ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഡിമോണ നഗരത്തിൽ മിസൈൽ വരുത്തിയ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ഐഎഇഎയ്ക്ക് അറിയാമെന്നും ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ നെഗെവിന് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി സൂചനയില്ലെന്നും ഐഎഇഎ എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

ഇറാനിലെ നടാൻസ് ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നേരത്തെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനുള്ള പ്രതികാര നടപടിയായി ഡിമോണയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ നടാൻസിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയായ ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു ജൂത വിഭാഗം ഡിമോണയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. "ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ" എന്ന വിളിപ്പേരും പട്ടണത്തിനുണ്ട്. 7,500 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. ഏകദേശം ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനവും ഇവരാണ്.

TAGGED:

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം
IRAN ISRAEL WAR
ISRAEL
ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു
IRAN ISRAEL US WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.