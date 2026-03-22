ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം, 100ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു; ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു
Published : March 22, 2026 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ നഗരങ്ങളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 100 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തെക്കൻ ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളായ ആരാദ്, ഡിമോണ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ആരാദിലെ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 10 കെട്ടിടങ്ങളിലെങ്കിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. അവയിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 64 പേരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഏകദേശം 150 കുടുംബങ്ങളെ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചതായി തെക്കൻ ആരാദ് മേയർ യായിർ മായാൻ പറഞ്ഞു.
ഇത് ശുദ്ധമായ ഭീകരതയാണെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം ആരാദിനെയും ഡിമോണയെയും മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചുവെന്നും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 100 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആരാദ് മേയർ യായിർ മായനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരുടെ സമാധാനത്തിനായി എല്ലാ ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഇപ്പോൾ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിയന്തര, രക്ഷാ സേനകളെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മുന്നണികളും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായാണ് ഡിമോണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആരാദ് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ വടക്കാണ്. ഇറാനിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) അറിയിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾക്ക് അത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു.
The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026
Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം “പരമാവധി സൈനിക നിയന്ത്രണം” പാലിക്കണമെന്ന് യുഎൻ ആണവ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎഇഎ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിമോണ നഗരത്തിൽ മിസൈൽ വരുത്തിയ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ഐഎഇഎയ്ക്ക് അറിയാമെന്നും ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ നെഗെവിന് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി സൂചനയില്ലെന്നും ഐഎഇഎ എക്സിൽ പറഞ്ഞു.
זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.
הנחתי את מנכ" לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.
אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא…<="" p>— benjamin netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026
ഇറാനിലെ നടാൻസ് ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നേരത്തെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനുള്ള പ്രതികാര നടപടിയായി ഡിമോണയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ നടാൻസിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയായ ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞത്.
The Iranian regime devastated Arad and Dimona by deliberately striking civilians with missiles. Over 100 people were injured, including children. A blatant war crime. Pure terrorism. pic.twitter.com/e0kpFpdZ6n— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 21, 2026
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു ജൂത വിഭാഗം ഡിമോണയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. "ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ" എന്ന വിളിപ്പേരും പട്ടണത്തിനുണ്ട്. 7,500 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. ഏകദേശം ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനവും ഇവരാണ്.
