ഇറാൻ ലോകത്തെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നെതന്യാഹു; ആവശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ
ഇറാനിലെ എണ്ണപ്പാടത്തിന് നേരയുള്ള ആക്രമണം നിർത്തി ഇസ്രയേൽ. വിമാന കമ്പനികളോട് ഈ 9 വ്യോമപാതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ. ആവശ്യങ്ങൾ നിരത്തി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ.
By PTI
Published : March 20, 2026 at 9:51 AM IST
എണ്ണപ്പാടത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ട്രംപിൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ പ്രകൃതിവാതക പാടത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പിന്മാറുകയാണെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
ഗർഫിലെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം. ഇന്നലെ (മാർച്ച് 19) ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ പാടം ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇറാൻ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇറാന് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
ഇറാന് ഇനി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമാക്കാനോ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നിർമിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. '20 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയും. ഇറാന് ഇന്ന് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നിർമിക്കാനും സാധിക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു'. ആക്രമണം തുടരുമെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രധാന ആഗോള എണ്ണ പാത തടസപ്പെടുത്തി ഇറാൻ ലോകത്തെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു.
200 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി
അതേസമയം ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനായി തൻ്റെ ഭരണകൂടം 200 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പെൻ്റഗൺ ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു അഭ്യർഥന വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമർപ്പിച്ചതായി ഒരു മുതിർന്ന ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പഞ്ഞു. യുദ്ധച്ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനും ആയുധശേഖരം നിറയ്ക്കുന്നതിനുമായി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അധിക ധനസഹായം അഭ്യർഥിക്കാൻ പെൻ്റഗൺ പദ്ധതിയിടുന്നതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വിദേശമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 'തുക ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. സംഖ്യ 200 ബില്യൺ ഡോളർ കടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ദുഷ്ടന്മാരെ കൊല്ലാൻ പണം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമേ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി'.
പ്രധാന കാരണം യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ തടയണമെന്ന് ഇറാൻ. പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രധാന കാരണക്കാരാണ് അവരാണെന്നും അത് അനുവദിക്കുന്നത് ആക്രമണത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായി കരുതുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മേഖലയിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി അമേരിക്കയും സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിരക്കുകയാണ്. ഇത് തടയാൻ പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളോട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തത്വങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവും അനുസരിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിനും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണത്തിനായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പ്രദേശവും സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് വക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹോർമുസ് തുറക്കണം; ആവശ്യവുമായി ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ. കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, നെതർലാൻഡ്സ്, ജപ്പാൻ, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളാണ് ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഹോർമുസിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി കപ്പലുകൾക്കും മറ്റും കടന്നുപോകാൻ സാധിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഗൾഫിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം എന്ത് സഹായവും നൽകുമെന്ന് ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പശ്ച്മേഷ്യൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ്ജ സരക്ഷയെയും സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഈ 9 വ്യോമപാതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒമ്പത് വ്യോമാതിർത്തികൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശവുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ). സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാനാണെന്നും ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈൻ, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ഇസ്രയേൽ, ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ലെബനൻ, ഖത്തർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ഒഴിവാക്കാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർ വിമാനക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ വ്യോമാതിർത്തികളിലൂടെ സർവീസ് നടത്താമെന്ന് റെഗുലേറ്റർ വ്യക്തമാക്കി. സൗദി അറേബ്യയിലും ഒമാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിലും FL 320 (32,000 അടി) ന് താഴെ സർവീസുകൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
