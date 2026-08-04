കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശ വാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ആക്രമണം. ഇറാന് കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണിതെന്ന് ട്രംപ്
By ANI
Published : August 4, 2026 at 11:19 AM IST
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിൻ്റെ (ഐആർജിസി) ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ജറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാൻ്റെയും കുവൈറ്റിൻ്റെയും അതിർത്തിയായ ഇറാഖിലെ ബസ്ര പ്രവിശ്യയിലും വൻ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി പ്രാദേശിക അറബ് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ ആക്രമണത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നത്.
ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണം
കുവൈറ്റിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി ഇറാനിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഐആർഐബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, ഒമാനിലെ അൽ ഖസബിന് 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായി ഒരു ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. അജ്ഞാതമായ ഒരു വസ്തു കപ്പലിൽ പതിച്ചതായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വിഎച്ച്എഫ് 16 വഴിയാണ് കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം ലഭിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും യുകെഎംടിഒ എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
ഇറാനു മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
ഇറാനുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ അവർക്ക് നൽകുന്ന അവസാന അവസരമാണിതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ഇറാനുനേരെയുള്ള സൈനിക ആക്രമണം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ മിലിറ്ററി സ്പൗസ് കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശിശുപരിപാലനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ കമ്മിഷൻ. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഇറാനെതിരെ വലിയൊരു സൈനിക നീക്കത്തിന് അമേരിക്ക തയാറെടുത്തിരുന്നതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
നല്ലൊരു കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ഇറാനു ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമാണിതെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ഇറാൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതെന്നും സൗദിയും യുഎഇയും ഖത്തറും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ആണവ നിരായുധീകരണമായിരിക്കും പ്രധാന വിഷയമെന്നും ഒരു കാരണവശാലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇറാനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളും നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി വ്യക്തമാക്കി.
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം പൂർണമായും തള്ളി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ പെൻ്റഗൺ ഇതിനകം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ അത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
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