പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി: ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം
ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പുതിയ ദ്രവ-ഇന്ധന മിസൈൽ ലോഞ്ചർ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ശക്തമായി
Published : November 22, 2026 at 10:45 AM IST
ടെഹ്റാൻ : പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ സംയുക്ത മിസൈൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് അവകാശപ്പെട്ടു. ബഹ്റൈനിലെ അൽ റിഫ, അവാലി സൈനിക താവളങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ പാട്രിയറ്റ് വ്യോമപ്രതിരോധ റഡാറുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ ഐആർഐബി പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.
വ്യോമാതിർത്തി ലംഘനത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്ന് ഇറാൻ
അമേരിക്കയുടെ എം ക്യു-1, എം ക്യു-9 ഡ്രോണുകൾ ഇറാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തി ആവർത്തിച്ച് ലംഘിച്ചതിനും ഇറാൻ്റെ ഹെംഗാം ദ്വീപിലെ റഡാർ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനുമുള്ള തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി.മേഖലയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതായും യുഎസ് സംരക്ഷണത്തിലുള്ള കപ്പലുകൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ വ്യോമാതിർത്തി 'ചുവപ്പ് രേഖ' ആണെന്നും ഇനിയും പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ കടുത്തതും നിർണായകവുമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഐആർജിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
ശനിയാഴ്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കടലിടുക്ക് വഴി പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്ന രണ്ട് ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുകെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. ഒരു കപ്പലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തും മറ്റൊന്നിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റൂമിലുമാണ് ആക്രമണമേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.
അതേസമയം കടലിടുക്കിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു എണ്ണക്കപ്പൽ നാവിക മൈനിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ചതായി ഇറാൻ നാവികസേന അറിയിച്ചു. കപ്പലുകൾക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന് മറുപടിയായി, ആഗോള ഊർജ്ജവില ഉയർത്തി അമേരിക്കയെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനാണ് ഇറാൻ്റെ ശ്രമം.
ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ മിസൈൽ ലോഞ്ചർ പുറത്തുവിട്ട് ഇറാൻ
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമായുള്ള യുദ്ധം വീണ്ടും ശക്തമായാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തങ്ങൾ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇറാൻ പുതിയ മിസൈൽ ലോഞ്ചർ പുറത്തുവിട്ടു. രഹസ്യ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരേസമയം രണ്ട് ദ്രവ-ഇന്ധന (Liquid-fueled) മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ ലോഞ്ചറിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു. മിസൈലുകളുടെ വേഗതയും സഞ്ചാരപഥവും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം.
ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതികൾ തകർത്തെന്ന വാഷിങ്ടണിൻ്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രദർശനം. തങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷി ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായും ശത്രുക്കളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ യുദ്ധസജ്ജമാക്കിയതായും ഐആർജിസി എയ്റോസ്പേസ് ഫോഴ്സ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ സയ്യിദ് മജീദ് മൂസാവി പറഞ്ഞു.
നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത തേടി ഖത്തർ മധ്യസ്ഥർ
യുദ്ധഭീതി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പൂർണമായി അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസെം ഗരിബാബാദി വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ സന്ദർശിച്ച ഖത്തർ മധ്യസ്ഥരുമായി ടെഹ്റാൻ നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും നയതന്ത്രത്തിന് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകാനാകുമോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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