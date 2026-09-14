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ഇറാനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിർണായക യോഗം മാറ്റിവച്ചു

ഒമാനിലെ സലാലയിലാണ് യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ടെഹ്‌റാനും മസ്‌കറ്റും സംയുക്തമായി എടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരമാണ് യോഗം മാറ്റിവച്ചതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി

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Iran And Gulf Nations Postpone Crucial Meeting In Oman (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 7:09 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒമാനിൽ നടക്കാനിരുന്ന നിർണായക യോഗം മാറ്റിവച്ചു. ചില അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് യോഗം മാറ്റിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച ഒമാനിലെ സലാലയിലാണ് യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ടെഹ്‌റാനും മസ്‌കറ്റും സംയുക്തമായി എടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരമാണ് യോഗം മാറ്റിവച്ചതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം യോഗം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഇറാൻ പ്രതിനിധി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗം മാറ്റിവച്ച വിവരം ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അൽബുസൈദിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമവായത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സലാലയിൽ നടക്കാനിരുന്ന പ്രാദേശിക യോഗം മാറ്റിവച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. മേഖലയിൽ സ്ഥിരതയും ശാശ്വതമായ സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും ചർച്ചകളും
ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്രപാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനെയും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാത ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ ജീവനാഡിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇറാനും മസ്‌കറ്റും തമ്മിൽ മാസങ്ങളായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ മറുകരയുടെ നിയന്ത്രണം ഒമാനാണ്. ഈ ചർച്ചകൾക്ക് മറ്റ് ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഒമാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ യോഗം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.

യുദ്ധവും ഉപരോധവും
ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്തെ ആകെ എണ്ണ നീക്കത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും നടന്നിരുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശ്രയവും ഈ സമുദ്രപാതയാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ ഈ സമുദ്രപാതയിൽ നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

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ഇതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇത് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യോഗത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ യോഗം പുനഃക്രമീകരിക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജിസിസിയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റിവയ്ക്കൽ താത്കാലിക തിരിച്ചടിയായേക്കാം.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ TENSIONS
IRAN OMAN BILATERAL TALKS
MIDDLE EAST OIL CRISIS
US ISRAEL IRAN CONFLICT
IRAN GULF MEETING OMAN

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