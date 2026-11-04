ഹോർമുസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇളവ്; ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കടന്നുപോകാമെന്ന് ഇറാൻ
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നത് സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇറാനിയൻ നിയമസഭാംഗം പറഞ്ഞു
By PTI
Published : November 4, 2026 at 5:17 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ, ചൈന, ഇറാഖ്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാര കപ്പലുകളെ ഒഴിവാക്കി ഇറാൻ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നത് സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇറാനിയൻ നിയമസഭാംഗം പറഞ്ഞു. ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായി കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമെന്നും അമേരിക്ക ഇവരെ തടയുന്നില്ലെന്നും ഇറാൻ പാർലമെന്റിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ, വിദേശനയ സമിതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അമീർ ഹയാത്ത് മൊഗദ്ദാം പറഞ്ഞു.
'ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ, ചൈന, ഇറാഖ്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കടന്നുപോകാം. അമേരിക്ക ഇവരെ തടയില്ല', എന്ന് ഇറാനിയൻ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഹയാത്ത് മൊഗദ്ദാം വ്യക്തമാക്കി.
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തുടർന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറാന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇളവുകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഇറാൻ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചൈനീസ് ഷിപ്പിങ്ങിനുള്ള ഇളവ് ചൈനയുടെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ നേടുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഫാർസിയിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ, ചൈന രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഇറാൻ ഗതാഗത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നുവെന്നും ഖത്തരി കപ്പലുകൾക്ക് യാതൊരു നിരക്കും കൂടാതെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹയാത്ത് മൊഗദ്ദാം പറഞ്ഞു. ഇറാഖി കപ്പലുകൾ ഗതാഗത നിരക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല.
ഇന്ത്യ അതിന്റെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 90 ശതമാനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 30 ശതമാനം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയുടെ 70 ശതമാനം ഈ കടലിടുക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യ, റഷ്യ, യുഎസ്, പശ്ചിമാഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ (യുഎഇ) ഫുജൈറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതികൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ആശ്രിതത്വം കുറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ എൽപിജി ഇറക്കുമതിയുടെ 90 ശതമാനം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഖത്തറിൽ നിന്നും യുഎഇയിൽ നിന്നുമുള്ള എൽഎൻജി ഇറക്കുമതിയുടെ 50 ശതമാനത്തിലധികവും ജലപാതയിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വളം ഇറക്കുമതിക്കും ഈ കടലിടുക്ക് നിർണായക പാതയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാനും വ്യാപാര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഇറാൻ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന്, അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിൽ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിന്റെയും ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും തടസമില്ലാത്ത നീക്കത്തിനായി ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനും ഒമാനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഗോള സമുദ്രോൽപന്ന എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ 25 ശതമാനവും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഷിപ്പിങ്ങിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹയാത്ത് മൊഗദ്ദാമിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. കപ്പലുകൾ അവയുടെ ചരക്കുകളുടെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് നേവി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) അറിയിച്ചു.
ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഐഎംഒ) കണക്കനുസരിച്ച്, ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ കുറഞ്ഞത് 70 ആക്രമണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ 19 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ട 24 ഇന്ത്യക്കാരിൽ പതിനഞ്ച് നാവികരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
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