ഇസ്രയേലിൻ്റെ മൊസാദിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി; ഒരാളെ തൂക്കിലേറ്റി ഇറാൻ

ഇസ്രയേൽ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിൻ്റെ ഏജൻ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അഗിൽ കേശവർസിനെയാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത്.

Representational image (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 7:40 PM IST

ടെഹ്‌റാൻ: ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഒരാളെ തൂക്കിലേറ്റി ഇറാൻ. ഇസ്രയേലുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ തെളിവുകള്‍ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അഗിൽ കേശവർസിനെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇസ്രയേലിന് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുക, സൈനിക സുരക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചാണ് ഇയാളെ തൂക്കിലേറ്റിയത്. വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ വിവരം ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രസ് ഏജൻസിയാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.

ജൂണില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നടപ്പിലാക്കിയ വധശിക്ഷയാണിതെന്ന് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രസ് ഏജൻസി ശനിയാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇയാള്‍ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ ഉർമിയയിൽ വച്ച് അറസ്റ്റിലായിരുന്നുവെന്നും ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇസ്രയേൽ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിൻ്റെ ഏജൻ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അഗിൽ കേശവർസിനെയാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത്.

"ഇസ്രയേലിനുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തുക, അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, സൈനിക, സുരക്ഷാ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ അഗിൽ കേശവർസിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. വധശിക്ഷ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എല്ലാ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്" ഇറാൻ്റെ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ മിസാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ മൊസാദുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ഇറാൻ ഇതുവരെ നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പത്ത് പേരുടെ വധശിക്ഷയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി ചാരവൃത്തി ചെയ്‌ത ആറ് പേരെ തൂക്കിലേറ്റി രണ്ട് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബറിലാണ് ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ആറ് പുരുഷ തടവുകാരെ തൂക്കിലേറ്റിയത്. ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി എണ്ണ സമ്പന്നമായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇറാനില്‍ നടന്ന ഏറ്റവു ഉയർന്ന വധശിക്ഷ നടപടിയാണിത്.

അതേസമയം, ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിചാരണ പെട്ടന്ന് നടത്തുമെന്ന് ഇറാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മൊസാദുമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് ഇവരെ ഇറാന്‍ ശിക്ഷിച്ചത്. ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷകള്‍ നിയമനിര്‍മാണത്തിലൂടെ ടെഹ്‌റാൻ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. "എല്ലാ തെളിവുകളും കണ്ടു കിട്ടിയാല്‍ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അധികം വൈകാതെ നിയമ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും" എന്നും ഇറാന്‍ ഭരണ കൂടം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ അണവ ശേഖരം നടത്തുന്നുവെന്നതാണ് ഇസ്രയേലിനെയും അമേരിക്കയേയും ഒരുപോലെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം. ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്‍ മുമ്പ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഇസ്രയേല്‍ തങ്ങളുടെ ശാസ്‌ത്രജ്ഞമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇറാന്‍ വളരെ കാലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

