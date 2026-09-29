യു.എസ് യുദ്ധവിമാന താവളത്തിന് നേരെ ഭീകരാക്രമണ നീക്കം? അഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് യുവാക്കൾ പിടിയില്; മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ 'ഇറാനോഫോബിയ' ആരോപണവുമായി ഇറാൻ
യുകെയിൽ 'ഇറാനോഫോബിയ' (ഇറാൻ വിരുദ്ധ മനോഭാവം) പടർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കെട്ടിച്ചമച്ചതും ദുരുദ്ദേശ്യപരവുമായ പ്രചാരണമാണിതെന്ന് ഇറാൻ
By ANI
Published : September 29, 2026 at 7:02 AM IST
ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് സമീപം വൻ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി തകർത്തതായി കൗണ്ടർ ടെററിസം പൊലീസ്. ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ഗ്ലൗസെസ്റ്റർഷെയറിലെ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി നീങ്ങിയ അഞ്ച് യുവാക്കളെ യുകെ കൗണ്ടർ ടെററിസം പൊലീസ് അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി.
അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ബി-1 (ലാൻസര്) ബോംബർ വിമാനങ്ങളും ഇറാനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന താവളമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ അനുകൂല ശക്തികളാണെന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതോടെ, ആരോപണങ്ങളെ ശക്തമായി നിഷേധിച്ച് ലണ്ടനിലെ ഇറാനിയൻ എംബസി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിറക്കി.
അർദ്ധരാത്രിയിലെ വൻ പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻ
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.45 ഓടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ സംശയസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതായി പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് കൗണ്ടർ ടെററിസം പൊലീസും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി വെൽഫോർഡ് പ്രദേശത്ത് വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ വളയുകയായിരുന്നു.
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അറസ്റ്റിലായവർ ആര്?
പിടിയിലായ അഞ്ച് പേരും 23-നും 25-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരാണ്. ലണ്ടൻ സ്വദേശികളായ ഇവരെ സ്ഫോടകവസ്തു നിയമപ്രകാരവും, ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തിയതിനുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി വെൽഫോർഡ് ഗ്രാമത്തിൽ ഉടനടി 'മേജർ ഇൻസിഡൻ്റ്' പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, പ്രദേശത്തെ 85-ഓളം വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സൈന്യത്തിൻ്റെ ബോംബ് ഡിസ്പോസൽ സ്ക്വാഡും റോബോട്ടുകളും മണിക്കൂറുകളോളം പരിശോധന നടത്തിയാണ് വാഹനങ്ങളിലെ അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കിയത്.
'ഇറാനോഫോബിയ' പ്രചാരണം: ഇറാൻ എംബസി
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇറാനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഈ ഊഹാപോഹങ്ങളെ ഇറാൻ തള്ളി.
"അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാൻ ജനതയ്ക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ അധിനിവേശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത് യുകെയിൽ 'ഇറാൻ വിരുദ്ധ മനോഭാവം'വളർത്താൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ നരേറ്റീവുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും." -ലണ്ടനിലെ ഇറാനിയൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആഗോള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് അന്വേഷണം
ഇറാൻ ഈ ആരോപണങ്ങളെ തള്ളിയെങ്കിലും, യുകെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഈ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെയോ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോക്സികളുടെയോ സഹായം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
കൗണ്ടർ ടെററിസം പൊലീസിൻ്റെ സീനിയർ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ വിക്കി ഇവാൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. "ദേശീയ-പ്രാദേശിക പൊലീസും, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണിത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ പ്രേരണയും ലക്ഷ്യവും കണ്ടെത്താൻ ഒന്നിലധികം അന്വേഷണ വഴികളിലൂടെ പൊലീസ് നീങ്ങുകയാണ്," വിക്കി ഇവാൻസ് പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും അനാവശ്യമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാൻ സമയം നൽകണമെന്നും അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിയ പ്രതികളെ നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കി വരികയാണ്.
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