ഇറാനിലെ സാമ്പത്തിക പ്രക്ഷോഭം; 35 മരണം, 1200 പേര്‍ തടങ്കലില്‍

2022ന് ശേഷം രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണിത്. അന്ന് 22കാരിയായ മഹ്‌സ അമിനി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ചതാണ് രാജ്യ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണമായത്.

IRAN ECONOMIC PROTEST IN IRAN AYATHOLLA KHOMENI US
Protesters march on a bridge in Tehran, Iran (file AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 6, 2026 at 2:23 PM IST

ദുബായ്: ഇറാനില്‍ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 35 ആയി. പ്രക്ഷോഭം അവസാനിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധിച്ച 1200 ലേറെ പേരെ തടവിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ന്യൂസ് ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു. ഒരാഴ്‌ചയിലേറെയായി രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ്.

നാല് കുട്ടികളും ഇറാന്‍റെ രണ്ട് സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളും 29 പ്രക്ഷോഭകരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇറാനിലെ 31 പ്രവിശ്യകളില്‍ 27ലുമായി 250 ഇടങ്ങളില്‍ പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറുകയാണ്.

ഇറാനിലെ മുന്‍കാല പ്രക്ഷോഭകര്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും രംഗത്തുള്ളത്. പ്രക്ഷോഭകരെ നേരിടാനായി 250 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാസിജ് സേനയിലെ 45 ഗര്‍ഡുകളും രംഗത്തുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പങ്കാളിത്തമുള്ള ന്യൂസ് ഏജന്‍സിയായ ഫാര്‍സ് ന്യൂസ് ഏജന്‍സി പറയുന്നു.

മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ അമേരിക്കന്‍ ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ ടെഹ്‌റാന്‍ കൊന്ന് തള്ളുകയാണെങ്കില്‍ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അമേരിക്ക എത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

അതേസമയം ട്രംപ് എന്ത് തരം ഇടപെടലാകും നടത്തുകയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ടെഹ്‌റാന്‍റെ കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നും അവര്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍രെ ദീര്‍ഘകാല സുഹൃത്തായ വെനിസ്വേലിയന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ അമേരിക്ക ശനിയാഴ്‌ച പിടികൂടിയതോടെ ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

2022ന് ശേഷം രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണിത്. അന്ന് 22കാരിയായ മഹ്‌സ അമിനിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണമാണ് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന കാരണമായത്. എങ്കിലും അമിനി പ്രക്ഷോഭത്തിന്‍റെ അത്രയും തീവ്രമല്ല നിലവില്‍ കാര്യങ്ങള്‍. ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തതിനായിരുന്നു അമിനിയെ തടവിലാക്കിയത്.

ഇറാനില്‍ അടുത്തകാലത്തായി ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേലുമായുള്ള ഇറാന്‍റെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇവരുടെ കറന്‍സിയുടെ മൂല്യം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനെതിരെ 14 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടത്.

പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇറാന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമം പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല. ഓണ്‍ലൈന്‍ ദൃശ്യങ്ങളും പൂര്‍ണ ചിത്രം നല്‍കുന്നില്ല. തെരുവില്‍ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടവും തോക്കുകളുടെ ശബ്‌ദവും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനസിലാക്കാം. ഇറാനിലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും വാര്‍ത്തകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇവര്‍ അറസ്റ്റ്-അപമാന ഭീഷണികളും നേരിടുന്നു.

എങ്കിലും പ്രക്ഷോഭം അവസാനിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടിടുമെന്നൊരു പ്രസ്‌താവന കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയില്‍ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

