വാഷിങ്ടണിൽ ഇറാന്റെ 'ഡേർട്ടി ബോംബ്' ഭീഷണി; ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണ പദ്ധതിയെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണം
അതേസമയം, രാസായുധ പ്രയോഗം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘം പ്രതികരിച്ചു.
Published : November 17, 2026 at 2:44 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെയും ആഗോള സുരക്ഷയെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്ന നിർണായക സംഭവവികാസങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടൺ ഡി.സിയിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റേഡിയോ ആക്ടീവ് പദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'ഡേർട്ടി ബോംബോ' (Dirty Bomb) രാസായുധമോ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി യു.എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇതിനിടെ ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡ് നേതാക്കൾ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ നിർണായക ഉച്ചകോടിക്കായി ഒത്തുചേരുകയാണ്. മറുവശത്ത് യെമൻ സർക്കാർ സൈന്യത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ച് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ ചെങ്കടൽ തീരത്തേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറിയത് ആഗോള ചരക്കുനീക്കത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു.
വാഷിങ്ടണിൽ ഇറാന്റെ 'ഡേർട്ടി ബോംബ്' ഭീഷണി
അമേരിക്കയിലെ ഉന്നത ഭരണനേതൃത്വത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏഴ് യു.എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആക്രമണത്തിനുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രൂപരേഖ ഇറാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് നിലവിൽ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ബദൽ മാർഗം എന്ന നിലയിലാകാം ഇറാൻ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഭീഷണികളെയും അമേരിക്ക സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ, നിലവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വസനീയമായ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ലോറൻ ബിസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, രാസായുധ പ്രയോഗം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘം പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്തോ-പസഫിക് സുരക്ഷ: ക്വാഡ് നേതാക്കൾ മനിലയിൽ
ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ, ആസിയാൻ, ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഉച്ചകോടികളുടെ ഭാഗമായി ക്വാഡ് നേതാക്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച മനിലയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചി, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ് എന്നിവരാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സമാധാനം, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, നിർണായക ധാതുക്കളുടെ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയാണ് ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ടകളെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ഒലിവിയ വെയിൽസ് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ചെങ്കടലിൽ ഹൂതികളുടെ മുന്നേറ്റം
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട്, യെമൻ സർക്കാർ സൈന്യത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ച് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ ചെങ്കടൽ തീരമേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യെമൻ സർക്കാരിനും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും പുറമെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നടങ്കം വലിയ തലവേദനയാണ് ഈ നീക്കം.
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും ചെങ്കടലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതീവ തന്ത്രപ്രധാനമായ 'ഗേറ്റ് ഓഫ് ടിയേഴ്സ്' (ബാബ് അൽ-മന്ദാബ് കടലിടുക്ക്) എന്ന ഇടുങ്ങിയ ജലപാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഹൂതികളുടെ കൈകളിലാകുന്നത് ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നും ചെങ്കടലിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകൾക്കും എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ആഗോള വിപണിയിലും ആശങ്ക പരത്തുന്നുണ്ട്.
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