തകർന്ന ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന വേണ്ട; ഐഎഇഎയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇറാൻ
പാർലമെൻ്റും സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും പരിശോധന അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഖാലിബാഫ്
By ANI
Published : July 2, 2026 at 7:55 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിക്ക് (ഐഎഇഎ) അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഖാലിബാഫ്. പാർലമെൻ്റും സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ നിയന്ത്രണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഐആർഐബി ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഐഎഇഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. പാർലമെൻ്റും സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും പരിശോധന അനുവദിക്കില്ല. സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ നിശ്ചയിച്ച പരിധികൾക്കപ്പുറം യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ ബുഷെർ വൈദ്യുത നിലയത്തിലും ടെഹ്റാൻ റിയാക്ടറിലും മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതിയുള്ളത്. ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.
നയതന്ത്രവും സൈനിക ശക്തിയും
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെ തൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തെയും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. സൂറിച്ച് ഉച്ചകോടിയിലെ ഇടപെടലുകൾ മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ വേഗത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കാനും ഉപരോധങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും സഹായിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ധാരണകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നതിനായി പരമോന്നത നേതാവും ജനങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
നയതന്ത്രവും സൈനിക ശക്തിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് തൻ്റെ നിലപാടെന്ന് വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നയതന്ത്രത്തിലോ യുദ്ധത്തിലോ സഹായിക്കാത്തവരുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ പോരാടാനും നയതന്ത്രം നടത്താനും ഒരുപോലെ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ ജനങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലെബനനുള്ള പിന്തുണയും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളും
ലെബനനുള്ള ഇറാൻ്റെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. രക്തസാക്ഷിയായ ഇമാമിൻ്റെ പ്രതികാരം ജറുസലേമിൻ്റെ മോചനമാണെന്നും അതിനായി ലെബനനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രതികാരം സാധ്യമല്ല. ശത്രുവിന് ശക്തിയുടെ ഭാഷ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂവെന്നും അതിനാൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതമോ താത്പര്യങ്ങളോ നോക്കാതെ എല്ലാ ഇറാൻ പൗരന്മാരെയും സേവിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പരമോന്നത നേതാവിന് കീഴിലുള്ള ഐക്യമാണ് ഇന്ന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമീപകാലത്ത് ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്പീക്കറുടെ ഈ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് തകർന്ന ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന അനുവദിക്കില്ലെന്ന കർശന നിലപാട് ഇറാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഭരണകൂടം ആവർത്തിക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ ഈ നിലപാട് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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