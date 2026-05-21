ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ അതിർത്തികള് നിര്വചിച്ചു; കപ്പലുകള്ക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധം
പെർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ അതിര്ത്തികള് നിര്വചിച്ചു. നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെ കടക്കാന് മുൻകൂർ അനുമതിയും ഏകോപനവും നിർബന്ധം.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 3:12 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ്റെ പുതിയ പെർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ അതിര്ത്തികള് ഔദ്യോഗികമായി നിർവചിച്ചു. കടലിടുക്കിലെ പുതിയ നിയന്ത്രിത സമുദ്രമേഖലയുടെ അതിരുകളാണ് നിര്വചിച്ചത്. ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പലുകൾക്കും ഇനി മുതൽ ഈ അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയും ഏകോപനവും നിർബന്ധമാണ്.
പിജിഎസ്എ എക്സിലൂടെയാണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്മുസിൻ്റെ അതിര്ത്തികളെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചത്. പിജിഎസ്എ പ്രകാരം കിഴക്കൻ പ്രവേശന കവാടം ഇറാനിലെ 'കുഹ്-ഇ മുബാറക്' മുതൽ യു എ ഇ യിലെ ഫുജൈറയ്ക്ക് തെക്ക് ഭാഗം വരെയുള്ള രേഖയാണ്. അതേസമയം പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവേശന കവാടം ഇറാനിലെ ഖ്വഷം ദ്വീപിൻ്റെ അറ്റം മുതൽ യു എ ഇ യിലെ ഉം അൽ ഖുവൈൻ വരെയുള്ള രേഖയാണ്.
ലോകത്തെ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം കടന്നുപോകുന്ന അതീവ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ചോക്ക് പോയിൻ്റാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ഇറാൻ അടുത്തിടെ രൂപീകരിച്ച പുതിയ സംവിധാനമാണ് പിജിഎസ്എ. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇറാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
പുതിയ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്ത തന്നെ ഇറാൻ്റെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. മെയ് ആദ്യവാരമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാര്ത്ത ചോര്ന്നത്. ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റാ കമ്പനിയായ 'ലോയ്ഡ്സ് സ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്' ആണ് ഇറാൻ്റെ നീക്കം പുറത്തു വിട്ടത്. കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ കപ്പലും പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിക്കയും നികുതി നൽകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കയാണ്.
സമുദ്ര ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ടെഹ്റാൻ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും info@PGSA.ir എന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ വഴി ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയം ലഭിക്കും. പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലുള്ള കടന്നുപോകലിനുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ ഷിപ്പിങ് റൂട്ടുകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പലുകൾ സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ട്രാൻസിറ്റ് പെർമിറ്റ് നേടുകയും വേണം.
പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായുള്ള കൂടികാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. രാജ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. അതേസമയം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ഈ അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സുരക്ഷാ സമിതി അറിയിച്ചു. ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് നാവികസേനയും ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
