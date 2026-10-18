'"ബോംബുകളുടെ മാതാവി"നെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സജ്ജം, പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും'- ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി
അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മെഹ്ർദാദ് അഖ്ലാഗി.
By ANI
Published : October 18, 2026 at 7:29 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാന് നേരെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മെഹ്ർദാദ് അഖ്ലാഗി. 'മദർ ഓഫ് ഓൾ ബോംബ്സ്' (എല്ലാ ബോംബുകളുടെയും മാതാവ്) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയുധത്തെ നേരിടാൻ ഇറാൻ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ സൈനിക സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"തൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണ് ട്രംപ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഒരു ബോംബ് വർഷിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ, എത്ര സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കണം. ഭീഷണികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും" അഖ്ലാഗി പറഞ്ഞു.
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"അമേരിക്കൻ-സയണിസ്റ്റ് ശത്രുക്കൾ വീണ്ടും തെറ്റായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തിയാൽ, ഇറാനിയൻ ജനതയുടെയും ഇസ്ലാമിക പോരാളികളുടെയും പ്രതികരണം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും വിപുലവുമായിരിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻപ് നടന്ന 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആധുനികവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ വിലയിരുത്തലുകളെയും തന്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ടെഹ്റാനിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അസീസ് നാസിർസാദെയ്ക്ക് പകരമാണ് അഖ്ലാഗി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. നാസിർസാദെയുടെ മരണശേഷം, ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ സയ്യിദ് മജീദ് ഇബ്ൻ അൽ-റെസയെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി ഇറാനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ നിയമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് അഖ്ലാഗിയെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി, അഖ്ലാഗി മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതികൾ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ദേശീയ സുരക്ഷ, വിദേശ നയം, വ്യവസായം, ഖനനം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാർലമെൻ്ററി സമിതികൾ തങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാർലമെൻ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, ശത്രുക്കൾ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ഇറാൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് അഖ്ലാഗി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 277 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. അതിൽ 237 പേർ അഖ്ലാഗിക്ക് അനുകൂലമായും 15 പേർ എതിരായും വോട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള നിലവിലെ യുദ്ധം "വളരെ വേഗത്തിൽ" അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ശത്രുതയുടെ അവസാനം... അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഊർജ്ജ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെൻ്റക്കിയിൽ നടന്ന പ്രചാരണ റാലിയിൽ അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, ഇറാനിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻപ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ട്രംപ് ന്യായീകരിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാനിയുടെ ആണവ ശേഷിക്ക് കാര്യമായ ക്ഷതം ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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