മാക്രോണിൻ്റേത് ഇരട്ടത്താപ്പ്; ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇറാൻ
2018ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണവക്കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് മാക്രോൺ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു
By ANI
Published : October 23, 2026 at 9:27 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ ആണവക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയ മാക്രോൺ ഇപ്പോൾ ഇറാനിലെ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫ്രാൻസിനെതിരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം.
എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. 2018ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണവക്കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് മാക്രോൺ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇറാനിലെ എല്ലാത്തരം ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താൻ എക്കാലവും എതിർത്തിരുന്നുവെന്നാണ് മാക്രോൺ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
പ്രസിഡൻ്റ് തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും അരാഗ്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2018 ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ മാക്രോൺ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിത്രവും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം അവ നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടക്കൂടാണ് 2015ലെ കരാർ എന്നാണ് അന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് വാദിച്ചിരുന്നത്.
Just before POTUS exited the Iran Nuclear Deal in 2018, Mr. Macron insisted before the U.S. Congress that "France won't leave the JCPOA, because we signed it." Today, he claims he always opposed "any form of nuclear activity" in Iran. Get your story straight, Mr. President. https://t.co/wtitKJ1Pzt— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 22, 2026
ആണവക്കരാറും നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയും
2015 ജൂലായ് 14നാണ് ഇറാനും ലോകശക്തികളും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ ആണവക്കരാർ (ജോയിൻ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ) ഒപ്പുവച്ചത്. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്, ചൈന, ജർമനി എന്നീ ആറ് രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമാണ് കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായത്. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ പിന്നീട് അമേരിക്ക കരാറിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറുകയും ഉപരോധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് പാരീസ് എക്കാലവും ഇറാനിലെ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് മാക്രോൺ പറഞ്ഞതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്.
സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാനെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് അവരുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേലുള്ള കുരുക്ക് മുറുകുകയാണെന്നും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് പോലും ഇനി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഖജനാവ് കാലിയാകുന്നത് വരെയും, അവരുടെ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്ന സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയും അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് വിശ്രമിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇറാൻ നേരിട്ട് സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കം ഏറെ നിർണായകമാണ്. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി അവരെ പൂർണമായും തളർത്താനാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്.
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