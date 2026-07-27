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നെതന്യാഹുവിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ അമേരിക്ക; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇറാൻ

അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ അഴിമതി നിറഞ്ഞത് എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കാനും അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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ഇറാനിയൻ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കസെം ഗരിബാബാദി (ANI)
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By ANI

Published : July 27, 2026 at 8:03 AM IST

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ടെഹ്റാൻ: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കരീം ഖാനെ പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനും അമേരിക്കയ്ക്കുമെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണവുമായി ഇറാൻ. ഐ സി സി അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രതിയായ നെതന്യാഹു, കോടതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായി കരാറിലെത്തിയത് അങ്ങേയറ്റം ധാർഷ്ട്യമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി ഖാസിം ഗരീബാബാദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. എക്‌സിലൂടെയായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം. കുറ്റവാളിയെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞതിനാലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ അമേരിക്ക 'അഴിമതിക്കാർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും ഖാസിം ഗരീബാബാദി കുറിച്ചു.

നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയും വിവാദവും

നേരത്തെ, യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു എക്‌സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് യു എസ് ഉറപ്പുനൽകിയതായി നെതന്യാഹു അവകാശപ്പെട്ടു.

"ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും സുരക്ഷയെയും ഹേഗിലെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കീഴ്‌പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഐ സി സി എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണ്," നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

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കരീം ഖാൻ്റെ പുറത്താക്കലും നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ആരോപണവും

ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളെയും ഔദ്യോഗിക വീഴ്‌ചകളെയും തുടർന്ന് ഐ സി സി അംഗരാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കരീം ഖാനെ പുറത്താക്കിയതിനെയും നെതന്യാഹു സ്വാഗതം ചെയ്‌തിരുന്നു. തനിക്കുമെതിരെയും മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലൻ്റിനുമെതിരെയും അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്, തനിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ കരീം ഖാൻ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നുവെന്നാണ് നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചത്.

"കരീം ഖാനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം മുൻ നിശ്ചയിച്ച ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതും, തങ്ങൾക്കെതിരെ തിടുക്കത്തിൽ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതും. സ്വന്തം അഴിമതി മറച്ചുവെക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ രാഷ്ട്രീയ കവചമാക്കുകയായിരുന്നു," നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അടിയന്തര യോഗവും ചരിത്രപരമായ വോട്ടെടുപ്പും

ലൈംഗിക അധിക്ഷേപ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ച ന്യൂയോർക്കിലെ യു എൻ ആസ്ഥാനത്ത് ചേർന്ന ഐ സി സിയുടെ അസംബ്ലി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് കരീം ഖാനെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ആകെയുള്ള 125 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ 82 രാജ്യങ്ങൾ ഖാനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിചാരണ നടപടികളെയും യു എസ്- ഇസ്രായേൽ കൂട്ടുകെട്ടിനെയും വിമർശിച്ച് ഇറാൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിരിക്കുകയാണ്.

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