ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം; 6,126 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 5,777 പേർ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇറാനിലെ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഏജൻസി മരണ വിവരം അറിയുന്നത്.

People walk in front a billboard with graphic showing a U.S aircraft carrier with damaged fighter jets on its deck, and sign reading in Farsi and English: "If you sow the wind, you'll reap whirlwind," at the Enqelab-e-Eslami (Islamic Revolution) square, in Tehran, Iran (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 11:08 AM IST

ദുബായ്: പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇറാൻ നടത്തിയ നടപടികളിൽ കുറഞ്ഞത് 6,126 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മരിച്ചവരിൽ 5,777 പേർ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, 86 കുട്ടികളും 49 നാട്ടുകാരും പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ മരിച്ചു. 214 സൈനികര്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായിട്ടുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 41,800-ലധികം പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ ഇറാൻ സർക്കാർ മരണസംഖ്യ 3,117 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, മരിച്ചവരില്‍ 2,427 പേർ സാധാരണക്കാരും സുരക്ഷാ സേനാ അംഗങ്ങളുമാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ഭീകരവാദികളാണെന്നുമാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന മരണങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

ഇറാനിൽ അധികൃതർ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുകയും കോളുകൾ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ മരണസംഖ്യ സ്വതന്ത്രമായി വിലയിരുത്താൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്‌ടിവിസ്റ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇറാനിലെ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഏജൻസി മരണ വിവരം അറിയുന്നത്.

ഇറാനിയൻ കറൻസിയായ റിയാലിൻ്റെ തകർച്ചയെത്തുടർന്ന് ഡിസംബർ 28 ന് ഇറാനിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, പെട്ടെന്ന് പ്രതിഷേധം രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു. ഇറാൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രതിഷേധക്കാരെ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ അടിച്ചമർത്തി, രണ്ടാഴ്‌ചയിലേറെയായി ഇറാനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ യാതൊരു വിവരങ്ങളും അറിയാനും കഴിയുന്നില്ല. കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

ഇറാൻ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെ ഒരു യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ മിഡാസ്റ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു, ഇതോടുകൂടി, ഇറാൻ്റെ രണ്ട് സായുധ സേനകളും പുതിയ ആക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് മിഡാസ്റ്റിൽ എത്തി. പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൂട്ട വധശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാൻ്റെ സായുധ സേന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എത്തിയത്. ഇതിന് മുൻപ് ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ബോംബ് വച്ചിരുന്നു.

ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മിഡാസ്റ്റിലെ വ്യോമസേനയേയും സൈന്യത്തേയും അണിനിരത്തുമെന്ന് ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് വിമത സംഘങ്ങളായ ഹൂത്തികളും കതൈബ് ഹിസ്ബുള്ളയും വിട്ടുനിന്നു.

IRAN PROTESTS LATEST DEATH TOLL

