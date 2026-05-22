ലെബനനിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർക്കും ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കും അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം; തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
ഉപരോധത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇറാൻ. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിനെയും അമേരിക്ക പൂർണമായും അവഗണിച്ചുവെന്നും രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന തത്ത്വത്തെ അവർ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയെന്നും വിമർശനം.
By ANI
Published : May 22, 2026 at 12:17 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ലെബനനിലെ നിയുക്ത ഇറാൻ അംബാസഡർ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ലെബനൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാത്ത അമേരിക്കൻ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും യാതൊരു കാരണവശാലും നീതീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഹിസ്ബുല്ലയെ സഹായിച്ച് ലെബനൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇറാൻ രംഗത്തുവന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിനെയും അമേരിക്ക പൂർണമായും അവഗണിച്ചുവെന്നും രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന തത്ത്വത്തെ അവർ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പരമാധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു
ലെബനൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അമേരിക്കൻ നടപടികൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു. ലെബനനിലുള്ള ഹിസ്ബുല്ല അംഗങ്ങളെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ ലെബനീസ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ വലിയ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ നീചമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലെബനൻ്റെ ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം അധിനിവേശ സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവുമായിട്ടുള്ള (ഇസ്രയേൽ) അമേരിക്കയുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ അടയാളമാണെന്നും ഇറാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇസ്രയേൽ ലെബനനിൽ നടത്തുന്ന സൈനിക അധിനിവേശത്തിനും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്ക കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. ലെബനനിലെ വിവിധ സംഘങ്ങളും ജനവിഭാഗങ്ങളും ദേശീയ ഐക്യത്തോടെയും യോജിപ്പോടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സംശയരഹിതമായി പറയാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അധിനിവേശങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിലൂടെ സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ അവരുടെ ദുഷിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് ലെബനീസ് ജനത തടയുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസം
അതേസമയം ലെബനനിലെ സമാധാന പ്രക്രിയയെ ബോധപൂർവം തടസപ്പെടുത്തുകയും ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നിരായുധീകരണത്തിന് വലിയ തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളെയാണ് ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് നിർണായകമായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് രണ്ട് ലെബനീസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഹിസ്ബുല്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒൻപത് പേർക്കെതിരെയാണ് അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ള ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കളും പ്രധാന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചു. ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധരാക്കുക, ലെബനൻ്റെ പരമാധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ ഉപരോധങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്.
ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഒൻപത് പേർ
അമേരിക്കൻ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ലെബനൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളും മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നയതന്ത്രജ്ഞരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട ഒൻപത് വ്യക്തികളിൽ നാല് പേർ ഹിസ്ബുല്ലയിലെ സജീവ അംഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലെ പ്രധാന നേതാവായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ മൊത്തലെബ് ഫാനിച്ച്, ഹിസ്ബുല്ലയുമായി സഖ്യമുള്ള ലെബനൻ പാർലമെൻ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗമായ നിസാമുദ്ദീൻ ഫദ്ലല്ല, ഗ്രൂപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഇബ്രാഹിം അൽ മൗസാവി, ഹുസൈൻ അൽ ഹജ്ജ് ഹസ്സൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തി ലെബനനിലെ നിയുക്ത ഇറാൻ അംബാസഡറായ മുഹമ്മദ് റെസ ഷെയ്ബാനിയാണ്.
ഹിസ്ബുല്ലയുമായി സഖ്യത്തിലുള്ള അമാൽ മൂവ്മെൻ്റുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അഹമ്മദ് അസദ് ബാൽബാക്കി, അലി അഹമ്മദ് സഫാവി എന്നീ പേരുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലെബനീസ് സായുധ സേനയിലെ ബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായ സമീർ ഹമാദെ, ജനറൽ ഡിറക്ടറേറ്റ് ഫോർ ജനറൽ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഖത്താർ നാസർ എൽദിൻ എന്നിവരും ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി അൽ ജസീറയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
