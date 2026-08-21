അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ഉപരോധം സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇറാൻ
ഓരോ ഇറാൻ പൗരൻ്റെയും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഈ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയവർ വിചാരണ നേരിടണമെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഇറാൻ
Published : August 21, 2026 at 6:24 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഇറാൻ. അമേരിക്കയുടെ നടപടി സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദവും മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യവുമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്ക തുടരുന്ന ശത്രുതയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
1953 ഓഗസ്റ്റ് 19ന് നടന്ന അട്ടിമറിയുടെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 73 വർഷമായി ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോട് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കാണിക്കുന്ന ശത്രുതയുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മനുഷ്യവിരുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ സ്വഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഓരോ ഇറാൻ പൗരൻ്റെയും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഈ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയവർ വിചാരണ നേരിടണമെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ ഉപരോധങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഇറാനെ കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ ബാധിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും സമ്മർദങ്ങളും സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. ഇത്തരം നയങ്ങളിലൂടെ അമേരിക്ക ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുകയാണെന്നും ഇറാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പരാജയപ്പെട്ട നയം
ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കുക എന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തത്ത്വങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് നേരെ മൗനം പാലിക്കരുതെന്ന് ഇറാൻ അഭ്യർഥിച്ചു. പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. പരാജയപ്പെട്ട ഒരു നയത്തിൻ്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണിത്. ഇത്തരം നടപടികൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് മുൻകാല പരാജയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ-സയണിസ്റ്റ് ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെ തദ്ദേശീയമായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുമെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇറാനെതിരെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാനുമായി സാമ്പത്തികമോ വ്യാപാരപരമോ ആയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എണ്ണക്കടത്ത്, പണമിടപാടുകൾ, കപ്പൽ രജിസ്ട്രികൾ തുടങ്ങിയവയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം നൂറ് ശതമാനം വിജയകരമാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറച്ചുവയ്ക്കാൻ
അമേരിക്കയുടെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ട്രംപ് പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി വിമർശിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ കടബാധ്യതയും പലിശനിരക്കും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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അതേസമയം, അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയും മരവിപ്പിച്ച ഇറാൻ്റെ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുകയും എണ്ണ ഉപരോധം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 14 ഇന ധാരണാപത്രം നടപ്പിലാക്കാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഗാലിബാഫ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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