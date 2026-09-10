ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും, അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇറാൻ; യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി
അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ യു.എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും യു.എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഉടനടി നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോടെയാണ് പ്രസ്താവന അവസാനിക്കുന്നത്.
Published : September 10, 2026 at 7:05 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യു.എസ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അമേരിക്കൻ നടപടിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ജോർദാനിലെ യു.എസ് കപ്പലുകൾക്കും സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ്റെ സായുധ സേന പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതായും, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഈ ഗുരുതരമായ ലംഘനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലാണ്, തങ്ങളുടെ സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചത്. "2026 സെപ്റ്റംബർ 8 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം യു.എസ് ഭീകര സൈന്യം നിരവധി ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
മേഖലയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ യു.എസ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറാനെതിരെ കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക-സൈനിക നടപടികളുടെ വിപുലീകരണമാണെന്ന് ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. "പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലും ഒമാൻ കടലിലും ഇറാനിയൻ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന സൈനിക അധിനിവേശം, ഇറാൻ ജനതയ്ക്കെതിരായ യു.എസ് സൈനിക ആക്രമണത്തിൻ്റെയും, നാവിക ഉപരോധത്തിൻ്റെയും, സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിൻ്റെയും തുടർച്ചയാണ്. ഇത് യു.എൻ ചാർട്ടറിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ ലംഘനമാണ്," മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനിയൻ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കെതിരായ യു.എസിൻ്റെ ആക്രമണാത്മക നടപടികൾ മേഖലയിലെ പിരിമുറുക്കം അപകടകരമാംവിധം വർധിപ്പിക്കുകയവം, പ്രാദേശികവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും മേഖലയിലെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാനെതിരായ യു.എസ് സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ജോർദാനിലെ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള പരമാധികാര അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യു.എസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും നീക്കമുണ്ടായാൽ അതിന് തക്കതായ മറുപടി നൽകാൻ ഇറാൻ സായുധ സേന മടിക്കില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ യു.എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും യു.എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഉടനടി നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോടെയാണ് പ്രസ്താവന അവസാനിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാനിയൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ യു.എസ് നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ്, അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോർദാനിലെ മുവാഫഖ് സാൽതി എയർ ബേസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബുധനാഴ്ച ഇറാൻ തിരിച്ചടി നൽകിയത്. ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് തിരിച്ചടിയുടെ ഭാഗമായി ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ അൽ-അസ്രഖ് താവളത്തിൽ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എന്നാൽ, ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചതായി ജോർദാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് വന്ന 20 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ 18 എണ്ണവും തകർത്തതായും, ബാക്കി രണ്ട് മിസൈലുകൾ ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പതിച്ചതെന്നും ജോർദാൻ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യു.എസ് നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ്, ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി ബന്ധമുള്ള അഞ്ച് ഇറാനിയൻ ടാങ്കറുകളെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ സംഘർഷം കടുത്തിരിക്കുന്നത്.
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