യുഎൻ വേദിയിലെ ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി; കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് ഇറാൻ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദി ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും കടൽക്കൊള്ള നടത്താനുമാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ
By ANI
Published : September 23, 2026 at 6:44 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇറാനെതിരെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇറാൻ സൈന്യം. ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനുള്ള വെറും ഉപകരണം മാത്രമാണെന്ന് ഇറാൻ സായുധ സേന ജനറൽ സ്റ്റാഫും ഖാത്തം അൽ അൻബിയ സെൻട്രൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സും വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പുതിയ പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദി ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും കടൽക്കൊള്ള നടത്താനുമാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ശത്രുതാപരമായ പ്രസ്താവനകളും നിരന്തരമായ ഭീഷണികളും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഇറാൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
സമാധാന കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യുഎൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. തനിക്ക് മുന്നിൽ വലിയൊരു തീരുമാനമുണ്ടെന്നും, ഇറാനുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട് അവരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യമായി മാറാൻ അനുവദിക്കണമോ അതോ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കണമോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അവസരം നൽകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ അപലപിക്കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ നാവികസേന അടുത്തിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് 100 കോടിയിലധികം ബാരൽ എണ്ണ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചുവെന്നും, യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണനീക്കം നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഓരോ രാവും പകലും 22, 25, 30, 32, 37 എന്നിങ്ങനെ കപ്പലുകളാണ് അമേരിക്ക സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ സാധ്യമായ ഒരു കരാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറാൻ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കൽ, പരിവർത്തനം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നീ ആശയങ്ങളിലൂന്നിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാം സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 26 വരെയും തുടർന്ന് 28നുമാണ് ഉന്നതതല പൊതുചർച്ചകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വികസനം, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത്, മഹാമാരികളെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള നേതാക്കളുടെ ഉന്നതതല യോഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും.
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