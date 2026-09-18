പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ കരുവാക്കരുത്: മക്കയിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇറാൻ
കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തരുതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
By ANI
Published : September 18, 2026 at 6:41 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പുണ്യനഗരമായ മക്കയ്ക്ക് നേരെ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ. ഇസ്ലാമിക പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തെയും ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, തെളിവുകളില്ലാത്ത ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി എക്സിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മക്ക, മദീന, അൽ അഖ്സ പള്ളി തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്കും അവിടത്തെ തീർഥാടകർക്കും നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണവും അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
എന്നാൽ, കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മക്കയ്ക്ക് നേരെ വന്ന ഡ്രോൺ തകർത്തുവെന്ന കേവലമായ അവകാശവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് സൗദി അറേബ്യയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ബഗായി പറഞ്ഞു. യെമൻ സർക്കാർ ഈ ആരോപണം ഇതിനകം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കരുവാക്കരുത്
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനോ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ കരുവാക്കരുതെന്ന് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളോട് ബഗായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെയും അവയുടെ സുരക്ഷയെയും രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നത് തടയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവും അമേരിക്കയും മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് സമീപമാസങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യാജ നീക്കങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹൂതികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയെന്ന് യെമൻ
അതേസമയം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ യെമനിലെ തായിസ്, മോഖ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹൂതികളുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യെമൻ സർക്കാർ സൈന്യം അറിയിച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യെമനിലെ ഫ്രഞ്ച് അംബാസഡർ കാതറിൻ കോം-കമ്മൂണുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യെമൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ റഷാദ് അൽ-അലിമിയും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തായിസ്, മാരിബ്, ലാഹിജ്, അൽ-ജൗഫ്, ഹജ്ജ, അൽ-ബയ്ദ, അൽ-ദാലി തുടങ്ങിയ മുൻനിര പോരാട്ട മേഖലകളിൽ ഹൂതികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, യെമനിലെ ഏദൻ തുറമുഖത്തിന് 75 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കിഴക്ക് വച്ച് ഒരു ടാങ്കറിനെ ചെറിയ ബോട്ട് പിന്തുടർന്ന് തടയാൻ ശ്രമിച്ചതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടാങ്കറിന് നേരെയാണ് ശ്രമം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും, ഈ മേഖലയിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
ആരോപണം തള്ളി ഹൂതികൾ
മക്കയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ ആരോപണം ഹൂതികൾ നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ നുണയാണെന്നും, തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള സൗദിയുടെ സൈനിക, എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ മാത്രമാണെന്നും ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരി ടെലിഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. യെമനിൽ നിന്ന് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം മക്കയ്ക്ക് തെക്ക് വച്ച് നിരോധിത വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഡ്രോൺ തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി സൗദി സഖ്യസേന അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഹൂതികളുടെ പ്രതികരണം. ഇതൊരു തീവ്രവാദ ആക്രമണമാണെന്നും, ഇരു ഹറമുകളുടെയും തീർഥാടകരുടെയും സുരക്ഷ തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ-മാലികി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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