ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ഇറാന്റെ നീക്കം; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു, ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയെന്ന് സൈന്യം
അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണമെന്നും ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയാറാകുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടയുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : June 20, 2026 at 7:42 PM IST
ടെഹ്റാന്: തെക്കന് ലെബനനിലെ ശക്തമായ ഇസ്രയേല് ആക്രമണങ്ങള്ക്കും വെടിനിര്ത്തല് ലംഘനങ്ങള്ക്കും പിന്നാലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ വീണ്ടും അടച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ ലെബനനില് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ 32 പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാന്റെ ഖാത്തം അൽ അൻബിയ സെൻട്രൽ മിലിട്ടറി കമാൻഡ് നിർണായകമായ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണമെന്നും ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയാറാകുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടയുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളുടെ മുന്നോട്ടുപോക്ക് ലെബനനിലെ ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.
അതേസമയം, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിർണായക ചർച്ചകൾക്കായി അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നും യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇറാനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഞായറാഴ്ചയോടെ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ തങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംഘവും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശനമായ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ ലെബനനിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ മേൽക്കൈ നേടാനാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ലിതാനി നദിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ മേഖല വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയോടോ ലെബനൻ സർക്കാരിനോടോ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈവശം വെച്ച് ചർച്ചകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി ടെഹ്റാനിൽ എത്തി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
സമാധാന ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ ഇതിനുമുൻപും വലിയ വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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