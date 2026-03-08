യുദ്ധം ആറ് മാസം തുടരുമെന്ന് ഇറാൻ, യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യന് പ്രവാസികള്ക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുമായി എംബസി
Published : March 8, 2026 at 1:35 PM IST
ടെഹ്റാന്: പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായിരിക്കെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളില് വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധം തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തിയത്.
എന്നാല് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആറ് മാസത്തേക്ക് 'തീവ്രമായ യുദ്ധം' തുടരുമെന്ന് ഇറാൻ ഗാർഡിൻ്റെ വക്താവ് അലി മുഹമ്മദ് നൈനി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും ഇറാൻ തീവ്രമായ യുദ്ധം നടത്തുമെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തു വിട്ടത്.
"ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ്റെ സായുധ സേനയ്ക്ക് നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങള് വച്ച് കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ തീവ്രമായ യുദ്ധം തുടരാൻ കഴിയും" ഗാർഡ്സ് വക്താവ് അലി മുഹമ്മദ് നൈനി പറഞ്ഞതായി ഫാർസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം മേഖലയിലുടനീളമുള്ള 200 ഓളം വരുന്ന അമേരിക്കൻ, ഇസ്രയേലി താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
അതേസമയം, അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഭവ സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകര്ത്തുകയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
അനുമതിയില്ലാതെ നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങൾ, ആക്രമണം നടന്ന പ്രദേശങ്ങള്, വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങള്, എന്നിവിടങ്ങളിലോ ചിത്രം പകര്ത്തുകയോ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പ്രൊജക്ടൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രാപ്പ്നെൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഷെയര് ചെയ്യാനും പാടില്ല.
ഇത്തരം പ്രവണതകള്ക്ക് കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് എംബസി ഉപദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അലേര്ട്ടുകള് വന്നാല് ഉടന് തന്നെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനും പൂർണമായ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ തുടരാനും എംബസി പറഞ്ഞു.
സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കള് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് ഉടൻ തന്നെ യുഎഇ അധികാരികളെ അറിയിക്കാനും, അകലം പാലിക്കാനും, ഏതെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ തൊടുകയോ അടുക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ഉപദേശകൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
52,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 52,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി. കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തി ട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും ഗൾഫിലെയും സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക വ്യോമാതിർത്തി ഭാഗികമായി വീണ്ടും തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിച്ചതെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
മാർച്ച് 1 മുതൽ 7 വരെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനില് 2,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി, 32,107 പേർ ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളിൽ യാത്ര ചെയ്തു. വാണിജ്യ വിമാനങ്ങളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ മാർഗ നിർദ്ദേശത്തിനായി അവരുടെ പ്രാദേശിക എംബസിയെയോ കോൺസുലേറ്റിനെയോ ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും സർക്കാർ ഒരു മുൻഗണനയായി തുടരുന്നു.
