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11 അമേരിക്കൻ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്‌റ്ററുകളും തകർത്തു; വൻ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്

വെറും 15 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ 11 അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും നിലംപരിശാക്കിയെന്ന് ഇറാൻ

AMERICAN WARPLANES DESTROYED STRAIT OF HORMUZ FOREIGN MINISTER ABBAS ARAGHCHI ABBAS ARAGHCHI ABOUT US CONFLICT
According to the US Navy, the aircraft carriers are the centrepiece of America's naval forces (U.S. Navy via AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 8:54 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ തങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ്‌ (ഐആര്‍ജിസി). മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പകരമായി, വെറും 15 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ 11 അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും നിലംപരിശാക്കിയെന്നാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇറാൻ സൈന്യം നശിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങളിൽ 17 നിരീക്ഷണ-പ്രവർത്തന ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ എട്ടെണ്ണം തീർത്തും പുതിയവയാണ്. സുരക്ഷിതമായ ഷെൽട്ടറിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു F-15 യുദ്ധവിമാനം, ഒരു P-8 സമുദ്ര നിരീക്ഷണ വിമാനം, ഒരു C-17 സൈനിക ഗതാഗത വിമാനം, എട്ട് ആകാശ ഇന്ധന-വിതരണ വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയും നശിപ്പിച്ചെന്ന് തസ്നിം വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഐ.ആർ.ജി.സി വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഹുസൈൻ മൊഹെബിയാണ് വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയത്.

ജൂലൈ 8 നും 22 നും ഇടയിലാണ് ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന വിമാനങ്ങളെയാണ് സൈന്യം ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഹൊസൈൻ മൊഹെബ്ബി പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടത്തിയതെന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തത നൽകിയില്ല.

അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ 9 കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്ററുകളും നിരവധി റഡാർ-വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ തരിപ്പണമായതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ അനധികൃതമായ ഒരു കപ്പൽ ഗതാഗത പാത തുറന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധാനന്തര സമുദ്ര കരാറിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി ആരോപിച്ചു.

യുദ്ധാനന്തര ധാരണാപത്രത്തിലെ അഞ്ചാം അനുച്ഛേദം, കപ്പൽ പാതകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ഹോർമുസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഏറെയാണെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ഇറാൻ' പത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്‌ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ആദ്യ 60 ദിവസത്തെ കാലയളവിനുശേഷം, ജലപാതയുടെ ദീർഘകാല നടത്തിപ്പ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇറാനും ഒമാനും ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനും ഒമാൻ ഗൾഫിനും ഇടയിലുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്രപാതകളിൽ ഒന്നാണ്. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും ഈ ജലപാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ അവിടെയുണ്ടാകുന്ന ഏത് തടസവും അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വിഷയമായി മാറുന്നുണ്ടെന്നും അരാഗ്‌ചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അമേരിക്കയുടേത് ദുരുദ്ദേശപരമായ പെരുമാറ്റമെന്ന് ആരോപണം

സംഘർഷ സമയത്തെ അമേരിക്കയുടെ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്ന് ഏകദേശം 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തെക്ക് ഭാഗത്തായി പ്രത്യേക കപ്പൽ പാത തുറന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ധാരണാപത്രം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് അരാഗ്‌ചിയുടെ ആരോപണം. മറ്റൊരു ഇടനാഴി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണമെന്ന് അമേരിക്കയ്‌ക്ക് താത്‌പ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇറാനുമായി കൂടിയാലോചിക്കണമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ചർച്ചകൾക്കുശേഷം സ്ഥാപിച്ച നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ മാർഗത്തിലൂടെയും ഖത്തർ, പാകിസ്‌താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇടനിലക്കാർ വഴിയും ഇറാൻ ആവർത്തിച്ച് എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അർഥവത്തായ ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് കടലിലെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കപ്പലുകൾ ഇറാൻ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് മാറി യുഎസ് ഉപരോധം നിലവിലുള്ള തെക്കൻ പാതയിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം തിരിച്ചുവിട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷയും നാവിഗേഷൻ സുരക്ഷിതത്വവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ടെഹ്‌റാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിലൂടെ അമേരിക്കയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു സൽസ്വഭാവവും കണ്ടില്ല. കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനോ കടലിടുക്കിന് മേലുള്ള ഇറാനിയൻ പരമാധികാരം ഇല്ലാതാക്കാനോ യുഎസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും കരാർ ലംഘിക്കുകയും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തത് അമേരിക്കയാണെന്നും അരാഗ്‌ചി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്‌തിരുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇനി പ്രാബല്യത്തിലില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജൂലൈ 8 ന് നിലവിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം വീണ്ടും ആളിക്കത്തി. അന്നു മുതൽ ഇരുപക്ഷവും പരസ്‌പ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇറാനിലെ കേന്ദ്രങ്ങളെ യുഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ടപ്പോൾ, വിവിധ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇതിനിടെ നിയമവിരുദ്ധവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ തെക്കൻ പാതയിലൂടെ കടലിടുക്ക് വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് കപ്പലുകളെ ഇറാൻ നാവികസേന മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി വെടിയുതിർത്ത് തിരിച്ചയച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് കപ്പലുകൾ സഞ്ചാരപാത മാറ്റിയതായും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒമാൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാങ്കറുകളെ ഇറാൻ സമീപ ആഴ്‌ചകളിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ഇറാനിയൻ ജലാശയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാനും സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി പണം നൽകാനും നിർബന്ധിതരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഈ നടപടി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയുരുന്നു.

പ്രാദേശിക വിശ്വാസത്തിനും യെമൻ വിഷയത്തിലെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കും ആഹ്വാനം

വിപുലമായ പ്രാദേശിക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെപ്പറ്റിയും അരാഗ്‌ചി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. യെമൻ വിഷയത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണമായല്ല മറിച്ച് തങ്ങൾക്കുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് സൈനിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സംഘർഷകാലത്തുടനീളം അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി യുഎസ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായി അരാഗ്‌ചി ആരോപിച്ചു. യുദ്ധസമയത്ത് ഇറാൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ മനപ്പൂർവ്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ പല അയൽ രാജ്യങ്ങളും യുഎസ് സേനയ്ക്ക് അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി താൻ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അയൽക്കാരാണെന്നും സമാധാനത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നും അരാഗ്‌ചി വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന നിലയിൽ വിദേശ സൈനിക താവളങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലെ പരിമിതികൾ ഈ സംഘർഷം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

കൂടാതെ, യെമൻ വിഷയത്തിൽ ചെങ്കടലിലെ സമുദ്രപാതയായ ബാബ് അൽ-മൻദബ് പ്രതിസന്ധിയെ സൈനിക വീക്ഷണത്തോടെ സമീപിക്കുന്നതിനെ അരാഗ്‌ചി തള്ളിക്കളയുകയും സൻആയും റിയാദ് നഗരങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യെമനുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും യെമൻ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാകും. ഇനി സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യെമനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സഹായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

AMERICAN WARPLANES DESTROYED
STRAIT OF HORMUZ
FOREIGN MINISTER ABBAS ARAGHCHI
ABBAS ARAGHCHI ABOUT US CONFLICT
IRAN ATTACK ON US FORCE

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