യുദ്ധം വീണ്ടും ഉണ്ടാകാതെ തടയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അമേരിക്കയ്ക്ക്; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന് പാര്ലമെൻ്റ് സ്പീക്കര്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനിയൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക പ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ഒരു യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖാലിബാഫിൻ്റെ ഈ പരാമർശം.
Published : November 4, 2026 at 10:19 AM IST
ടെഹ്റാന്: തങ്ങള്ക്കെതിരെ വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതെ തടയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അമേരിക്കയ്ക്കാണെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇറാനിലെ മുഖ്യചര്ച്ച പ്രതിനിധിയും പാര്ലമെൻ്റ് സ്പീക്കറുമായ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ്. ഇറാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് 'ദൃഢവും യുക്തിസഹവുമായ' മറുപടി നൽകിയെന്നും പുതിയൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകാതെ തടയേണ്ടത് അവരാണെന്നും ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞതായി ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടിവിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനിയൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക പ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ഒരു യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖാലിബാഫിൻ്റെ ഈ പരാമർശം.
ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാനിയൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പരസ്യമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം ഖെഷ്ം ദ്വീപിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിക്കവെ 'തോക്കിൻ്റെ കാഞ്ചിയിൽ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട്' യുദ്ധത്തിന് ഇറാൻ സജ്ജമാണെന്ന് ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നോ ഏത് മറുപടിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചതെന്നോ വ്യക്തമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഖാലിബാഫ് നൽകിയില്ല.
ഇസ്രയേലിനുളള സാമ്പത്തികസഹായം നിര്ത്തലാക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
ഇസ്രായേലിന് വർഷം തോറും നൽകിവരുന്ന നാല് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായം തൻ്റെ ഭരണകൂടം നിർത്തലാക്കുമെന്നും എന്നാൽ സഖ്യകക്ഷിയായ അവര്ക്ക് ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. നാല് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായം നിർത്തലാക്കണമെന്ന കാര്യം ഇസ്രയേല് പ്രസിഡൻ്റ് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'ഇതിനെ ഒരു കൈമാറ്റമായി കണക്കാക്കാം. സൈനിക സഹായമോ പണമോ എന്തുവേണമെങ്കിലും ആകാം. നോക്കൂ,നമ്മൾ അവർക്ക് നാല് ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളും പണവും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി തങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്' ഫോക്സ് ന്യൂസ് ചാനലിനോടാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞത്.
അതേസമയം ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 13 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു വാണിജ്യ കപ്പലിനു നേരെ അജ്ഞാതമായ ഒരു വ്യോമവസ്തു ആക്രമണം നടത്തി. ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റ് 13 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.
എന്നാൽ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത പാതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ മുൻപ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില കപ്പലുകൾ കടലിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന മൈനുകളിൽ തട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
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