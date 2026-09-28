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'ഇതൊരു സാധാരണ വേട്ടയല്ല'; അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇറാൻ

'റെമസ് 600' (REMUS 600) എന്ന ഡ്രോണാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് എംകെ 18 മോഡ് 2 കിങ്ഫിഷ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

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IRGC claims US drone seizure (ANI)
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By ANI

Published : September 28, 2026 at 7:36 AM IST

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ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുടെ ആളില്ലാ അന്തർവാഹിനി (അണ്ടർവാട്ടർ ഡ്രോൺ) ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി). അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ 'എംകെ 18 മോഡ് 2 കിങ്ഫിഷ്' (Mk 18 Mod 2 Kingfish) എന്ന അത്യാധുനിക ഡ്രോണാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ഐആർജിസി വക്താവ് സെക്കൻഡ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഹുസൈൻ മൊഹെബ്ബി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ ഡ്രോണാണിത്.

അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഡ്രോൺ
നേരത്തെ 'റെമസ് 600' (REMUS 600) എന്ന ഡ്രോണാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് എംകെ 18 മോഡ് 2 കിങ്ഫിഷ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോണിൽ അത്യാധുനിക സോണാർ സംവിധാനവും കൃത്യതയാർന്ന നാവിഗേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമുദ്രത്തിനടിയിലെ നിരീക്ഷണം, മൈനുകൾ കണ്ടെത്തൽ, മാപ്പിങ് തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വെറുമൊരു പാതയല്ലെന്നും, ഐആർജിസി നാവികസേനയുടെ വേട്ടയാടൽ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഹുസൈൻ മൊഹെബ്ബി എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു. ഇതൊരു സാധാരണ വേട്ടയല്ലെന്നും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും മികച്ച നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സങ്കീർണമായ ഓപ്പറേഷൻ
അമേരിക്കൻ ഭീകര സൈന്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അന്തർവാഹിനിയാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഐആർഐബി (IRIB) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സൈനിക ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ വളരെ സങ്കീർണവും ഏകോപിതവുമായ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി. ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വിന്യസിച്ച ഡ്രോണാണ് തങ്ങളുടെ നാവികസേന കുടുക്കിയതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.

പിടിച്ചെടുത്ത ഡ്രോൺ നിലവിൽ ഐആർജിസിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ കൈവശമാണുള്ളത്. ഇതിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യ വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പല വിവരങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐആർജിസി നാവികസേന ആവർത്തിച്ചു. ഈ മേഖലയിലൂടെയുള്ള അനധികൃതവും അപകടകരവുമായ യാത്രകൾക്കെതിരെ ശക്തവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലോകത്തിലെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം കടന്നുപോകുന്ന പാതയായതിനാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവകാശവാദം തള്ളി അമേരിക്ക
എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തള്ളി. തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡ്രോണുകളും സുരക്ഷിതമാണെന്നും പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അമേരിക്കൻ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇറാൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽ പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാനമായ രീതിയിൽ അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

REMUS 600 UNDERWATER VEHICLE
US DRONE SEIZURE CLAIM IN HORMUZ
IRGC REPEATS US DRONE SEIZURE
MK 18 KINGFISH
IRAN CAPTURES US DRONE

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