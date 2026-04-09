'താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപരമായ വിജയം'; ഹോർമുസിലെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധൻ

ഇറാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നും അതിനാൽ ട്രംപ് ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും മൊഹ്സെൻ ഫർഖാനി

Mohsen Farkhani (ANI)
By ANI

Published : April 9, 2026 at 2:04 PM IST

ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ഇറാൻ്റെ തന്ത്രപരമായ വിജയമാണെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധനും ഇസ്ഫഹാൻ സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറുമായ മൊഹ്സെൻ ഫർഖാനി. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണം

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, അതിന്മേലുള്ള ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് മൊഹ്സെൻ ഫർഖാനി പറഞ്ഞു. ഇതൊരു തന്ത്രപരമായ വിജയമാണ്. അത് അമേരിക്കയ്ക്കല്ല, ഇറാന് ലഭിച്ച വിജയമായി കണക്കാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇറാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നും അതിനാൽ ട്രംപ് ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കടലിടുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. ഇത് പൂർണമായും തുറക്കുമെന്നാണ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇതുവഴി കുറച്ച് കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് പ്രതിദിനം ശരാശരി 130 കപ്പലുകളാണ് ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്.

അട്ടിമറി നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു

ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണസമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അമേരിക്കയും സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവും ഈ നിയമവിരുദ്ധ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഈ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ഇതൊരു വലിയ വിജയമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം വെടിനിർത്തൽ പാലിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കയെ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ ഇറാൻ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. ഇതൊരു ശാശ്വതമായ സമാധാനമാണെന്ന് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അമേരിക്ക ഇറാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഫർഖാനി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ ചെയ്തതുപോലെ അവർ വീണ്ടും ചർച്ചാമേശയെ വഞ്ചിക്കുമോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേലിന് മുന്നറിയിപ്പ്

ഇതിനിടെ ഇസ്രയേൽ ലെബനനിൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത് വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) രംഗത്തെത്തി. ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടപടിയെ തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എല്ലാ കപ്പൽ ഗതാഗതവും ഐആർജിസി താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ മേഖലയിലൂടെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് ഇറാൻ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ നിന്ന് പൂർണമായി പിന്മാറുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വെടിനിർത്തൽ ധാരണ ലംഘിച്ചതിൽ ഇസ്രയേലിനെ പരോക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഇറാൻ, സമാനമായ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായി അടയ്ക്കുമെന്നും കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ച 14 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെയാണ് ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് അടച്ചിടുന്നത് ലോക വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.

