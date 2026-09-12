യെമനിലെ സൗദി ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണം; സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇറാൻ
ആറ് മാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുമായുള്ള ഏത് ചർച്ചകളിലും ഇറാനു കൂടുതൽ വിലപേശൽ ശേഷി നൽകുന്നതാണ് യെമനിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Published : September 12, 2026 at 9:19 AM IST
കെയ്റോ: യെമനുമേൽ സൗദി അറേബ്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സമാധാന ചർച്ചകൾ അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും ഇറാൻ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പകരമുള്ള ആഗോള കപ്പൽ പാതയായ ബാബ് എൽ മൻദെബിൽ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ ഭീഷണി ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം.
ചർച്ചകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇറാൻ
യെമൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കണമെന്നും ഉപരോധത്തിലൂടെയോ സൈനിക സഖ്യങ്ങളിലൂടെയോ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാൻ തയാറാണെന്നും ഇറാൻ അറിയിച്ചു. ആറ് മാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുമായുള്ള ഏത് ചർച്ചകളിലും ഇറാനു കൂടുതൽ വിലപേശൽ ശേഷി നൽകുന്നതാണ് യെമനിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഹൂതികളുടെ മുന്നേറ്റം
ചെങ്കടൽ തുറമുഖമായ മോഖയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഹൂതികൾ പ്രവേശിച്ചത് വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നിർണായകമായ ബാബ് എൽ മൻദെബ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് വെറും 80 കിലോമീറ്റർ (50 മൈൽ) മാത്രം അകലെയാണ് വിമതർ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകളെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹൂതികൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക മുന്നേറ്റമാണിത്.
പ്രതിസന്ധിയിലായി ചരക്കുനീക്കം
ചെങ്കടലിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ബാബ് എൽ മൻദെബ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹൂതികൾക്ക് മേൽ സൗദി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം സൗദിയുടെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള വിമതരുടെ ആക്രമണം വർധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തെ ആകെ ചരക്കുനീക്കത്തിൻ്റെ 12 ശതമാനവും ഈ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ജലപാതയിലുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെയും സാരമായി ബാധിക്കും. നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ചെങ്കടലിലെ സൗദി എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും കപ്പലുകളെയും ഹൂതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദിയും യെമനും
ചർച്ചകൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എക്കാലവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം സൗദി അറേബ്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപരോധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൂതികളുടെ നടപടികളോട് പ്രതികരിക്കാനും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും സൗദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതികളുടെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെ യെമനിലെ സൗദി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ പ്രതിരോധ കൗൺസിൽ വ്യാഴാഴ്ച ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഭീഷണികൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും യെമൻ സേനയുടെ സൈനിക നീക്കം ഒരു മുന്നണിയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങില്ലെന്നും കൗൺസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഗതാഗതം വെട്ടിച്ചുരുക്കി
ഗസയിലെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് 2023 അവസാനത്തോടെ ഹൂതികൾ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയതോടെ ബാബ് എൽ മൻദെബിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം 60 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് ബദലായി സൗദി അറേബ്യ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ തേടിയതോടെ ഈ വർഷം കപ്പൽ ഗതാഗതം വർധിച്ചെങ്കിലും ഹൂതികളുടെ പുതിയ ഭീഷണികൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതായി ലോയ്ഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ
നിലവിലെ രൂക്ഷമായ പോരാട്ടങ്ങൾ 2022 മുതൽ യെമനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വലിയൊരു പരിധിവരെ നിർത്തിവച്ച ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന ഭീഷണിയുമുണ്ട്. അറബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യമായ യെമനിലെ 40 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക.
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1,50,000 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുകയും നിരവധി പേരെ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് രാജ്യം വീണ്ടും പോകുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ. 2014ൽ വിമതർ പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വടക്കൻ യെമനും മധ്യ യെമനും പിടിച്ചെടുത്തത് മുതലാണ് യെമൻ സർക്കാരുമായി ഹൂതികൾ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത വർഷം സൗദി അറേബ്യയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു. ജറുസലേമിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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