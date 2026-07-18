'ഏത് നിമിഷവും ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം'; അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ്റെ ഐആർജിസി
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന ധാരണാപത്രം തകർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത രൂക്ഷമായത്
By ANI
Published : July 18, 2026 at 6:21 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപക ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക യൂണിറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഏത് നിമിഷവും ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എക്സിലൂടെയാണ് ഐആർജിസി നാവിക കമാൻഡ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ ഭീകര സൈന്യത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ നാവിക യൂണിറ്റുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ സെൻ്റകോം നാവിക യൂണിറ്റുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ സമയത്തോട് അമേരിക്കക്കാർ ഓരോ നിമിഷവും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമോ സമയമോ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഐആർജിസി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന ധാരണാപത്രം തകർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത രൂക്ഷമായത്. ഇറാനിലുടനീളമുള്ള സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ, ഒമാൻ, സിറിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള അമേരിക്കൻ നാവിക, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ്റെ സായുധ സേനയും ഐആർജിസിയും സംയുക്തമായി പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചത്.
ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റ്നിങ്
ഇറാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ പതിമൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ അമേരിക്കൻ കപ്പലിന് നേരെ നാവികസേന തീരത്തുനിന്ന് കടലിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കപ്പൽ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ അമേരിക്ക നിർബന്ധിതരായെന്നും, ഈ നീക്കം അമേരിക്കൻ സേനയിൽ ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ഇറാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കുവൈറ്റിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സെൻ്ററുകൾക്കും നേരെ അരാഷ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായും ഇറാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു.
ഓപ്പറേഷൻ നസ്ർ 2
ഓപ്പറേഷൻ നസ്ർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറാം ഘട്ടത്തിൽ ഖത്തറിലെ അമേരിക്കയുടെ അൽ ഉദൈദ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ ഐആർജിസിയുടെ എയ്റോസ്പേസ് ഫോഴ്സ് ആക്രമണം നടത്തി. ദീർഘദൂര റഡാർ സംവിധാനവും നിരവധി അമേരിക്കൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയൽ റീഫ്യൂവലിങ് വിമാനങ്ങളും തകർത്തതായും മറ്റ് ചിലതിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയതായും ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. പതിനഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ കുവൈറ്റിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഐആർജിസി ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹിമാർസ് ലോഞ്ചറും മിസൈലുകളും തകർത്തു. അമേരിക്കൻ സേനയും വിപ്ലവ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായും അവർ ആരോപിച്ചു.
ജോർദാനിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ, റീഫ്യൂവലിങ് വിമാനങ്ങൾ, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രയോഗിച്ചു. അമേരിക്കൻ സേനയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ എതിർക്കാൻ ജോർദാനിലെ ജനങ്ങളോടും സൈന്യത്തോടും ഐആർജിസി അഭ്യർഥിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ നസ്ർ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒമാനിലെ സലാമ റോക്സിലെ മാരിടൈം കൺട്രോൾ റഡാറും ഘാനേം പ്രദേശത്തെ അമേരിക്കൻ എയർ കൺട്രോൾ റഡാറും നാവികസേന തകർത്തതായി ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ്റെ നാവികസേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. പതിനൊന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സിറിയയിലെ അൽ-തൻഫ് മേഖലയിലുള്ള അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് സെൻ്ററിന് നേരെ എയ്റോസ്പേസ് ഫോഴ്സ് മിന്നലാക്രമണം നടത്തി. റഡാർ സംവിധാനങ്ങളും ഹെലികോപ്ടറുകളും തകർത്തതായും അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടികൂടിയതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അവകാശവാദം തള്ളി അമേരിക്ക
അതേസമയം സിറിയയിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടിയെന്ന ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റകോം) നിഷേധിച്ചു. അൽ-തൻഫ് ഗാരിസൺ ആക്രമിച്ചുവെന്നും അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് സെൻ്റകോം എക്സിൽ കുറിച്ചു. മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരാരും അടുത്തിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സമുദ്ര ഗതാഗതവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് സെൻ്റകോം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
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