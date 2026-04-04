അബുദബിയിൽ മിന്നലാക്രമണം, 5 അമേരിക്കൻ പോർവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടു; തിരിച്ചടി കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ
അബുദബിയിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എമിറേറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ അലുമിനിയം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു. കാണാതായ യുഎസ് പൈലറ്റിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് ഇറാൻ അഭ്യർഥിച്ചു.
Published : April 4, 2026 at 8:14 AM IST
ടെഹ്റാൻ: വെടിനിർത്തൽ അഭ്യർഥനകൾക്കിടയിലും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലും ഇറാൻ്റെ സൈനിക നീക്കം ശക്തമാണ്. അബുദബിയിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഈജിപ്ത് പൗരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
അബുദബിയിൽ ഇറാൻ്റെ മുന്നേറ്റം
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലുമിനിയം കമ്പനികളിലൊന്നായ എമിറേറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ അലുമിനിയം പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു. പ്രതിവർഷം 24 ലക്ഷം ടൺ അലുമിനിയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്. ആക്രമണത്തിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഒരു വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കുറച്ചുദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അബുദബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഎഇയിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ വീണ്ടും ശക്തമായ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്.
അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർത്തു
ഒറ്റദിവസം അഞ്ച് അമേരിക്കൻ പോർവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്ടറുകളും വെടിവച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ എഫ്-35, എഫ്-15 ഇ, എ-10 എന്നീ വിമാനങ്ങൾ തകർന്നുവീണതായി അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെൻ്റഗൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുമ്പ് അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുവച്ചാണ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ടെഹ്റാനിൽനിന്നും 500 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെവച്ചാണ് സംഭവം. തകർന്ന വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാണാതായ മൂന്നാമത്തെ പൈലറ്റിനായി യുഎസ് സൈന്യം തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഇറാൻ സൈന്യം വലിയ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് മധ്യ ഇറാനിൽ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് ഒരു എഫ്-35 സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു. വിമാനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇറാനിലെ തസ്നിം വാർത്താ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടു.
ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചുവെന്നും ഇറാൻ്റെ സൈനികശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയെന്നുമുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഇറാൻ തിരിച്ചടി അതിശക്തമാക്കിയത്. വിമാനം വെടിവച്ചിട്ട സംഭവം ട്രംപിനെ അറിയിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 28ന് തുടങ്ങിയ സംഘർഷത്തിൽ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് എഫ്-35 വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാർച്ച് 23നും ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും സമാനമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇറാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അവ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇറാന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രയേൽ അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാന നീക്കങ്ങൾ മന്ദഗതിയിൽ
സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു സുഹൃദ്രാഷ്ട്രം വഴി 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് ഇറാൻ അമേരിക്കയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സമാധാന സഖ്യവും രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിൽവച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറല്ലെന്നും മറ്റൊരു വേദി വേണമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.
ഇതിനിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതി തടഞ്ഞുമുള്ള ഇറാൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുഎസ് സൈന്യം ഇറാനെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധം ആറാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പൂർണമായും തകർച്ചയിലാണ്.
