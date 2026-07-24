യുദ്ധ ഭീതി തുടരുന്നു; ബഹ്റൈനിലെ ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇറാൻ
യുഎസ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ആമസോണിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബഹ്റൈനിലെ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്ററിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
Published : July 24, 2026 at 4:42 PM IST
മനാമ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. ബഹ്റൈനിലെ ആമസോൺ ഡാറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇറാൻ. യുഎസ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായും ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) അവകാശപ്പെട്ടു.
യുഎസ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ആമസോണിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബഹ്റൈനിലെ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്ററിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അതേസമയം വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്തുവിട്ടട്ടില്ല. ബഹ്റിനിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കർശന നിർദേശം പുറപ്പെടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. വീടുകളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായി കഴിയാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമെ പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രാലയം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
The siren has been sounded , Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place .— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 24, 2026
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പ്രദേശത്ത് വ്യോമാക്രമണ സൈറണുകൾ ആവർത്തിച്ച് മുഴങ്ങി. ഇറാനിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകൾ ബഹ്റൈൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനാൽ താമസക്കാർക്ക് അഭയം തേടാനും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാനും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എർബിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഒരു ഡ്രോൺ തകർന്ന് വീണതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വിമാന സർവീസുകൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി. ഇറാൻ്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾക്കും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണവും ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ്
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക. ഇറാനെതിരെ വൻ സൈനിക നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഓരോ ആക്രമണത്തിനും പകരം ഇറാൻ്റെ പ്രധാന പാലങ്ങളോ ഊർജ നിലയങ്ങളോ ബോംബിട്ട് തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം അതിശക്തമായ ഹെവി ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താൻ യുഎസ് പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി യുഎസ് സൈന്യം കര-നാവിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിവരികയാണ്.
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