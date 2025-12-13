Kerala Local Body Elections2025

ഇറാന്‍റെ അടിച്ചമർത്തൽ; സമാധാന നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് നർഗസ് മുഹമ്മദി അറസ്റ്റിൽ

ഖോസ്രോ അലികോർഡിയുടെ അനുസ്‌മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഹമ്മദിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Prominent Iranian human rights activist Narges Mohammadi (AP)
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: സമാധാന നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് നർഗസ് മുഹമ്മദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ഇറാൻ. മുഹമ്മദിയുടെ അനുയായികൾ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനിലെ മഷ്ഹാദിൽ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മനുഷ്യാവകാശ അഭിഭാഷകൻ ഖോസ്രോ അലികോർഡിയുടെ അനുസ്‌മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അറസ്റ്റ് നടന്നതായി ഒരു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥിരീകരച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട്.

മഷ്‌ഹാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 46 കാരനായ ഇറാനിയൻ അഭിഭാഷകനും മനുഷ്യാവകാശ അഭിഭാഷകനുമായ ഖോസ്രോ അലികോർഡിയുടെ അനുസ്‌മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി അനുയായികൾ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം ആദ്യം അലികോർഡിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, പ്രവിശ്യാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ കാരണം ഹൃദയാഘാതമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അനുസ്‌മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് നർഗസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. "അവരുടെ അറസ്റ്റ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ്" എന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. 16 വർഷത്തോളം ഇവർ തടങ്കലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. 2024 ഡിസംബറിൽ താത്‌ക്കാലിക അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജയിൽ മോചിതയായി. ഇനി ഇവരെ ജയിലിലേക്ക് അധികാരികൾ തിരിച്ചയക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

അറസ്റ്റിന് എതിരെ ലോകം

ഉപരോധങ്ങൾ, ഇടുങ്ങിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ഇസ്രയേലുമായുള്ള സംഘർഷം എന്നിവയുമായി ഇറാൻ പൊരുതുന്നതിനാൽ രാഷ്‌ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഇറാൻ അടിച്ചമർത്തുകയാണ്. ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയുമായി പുതിയ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ഇറാൻ ആവർത്തിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന സമയത്ത് നടന്ന മുഹമ്മദിയുടെ അറസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നും സൂചനയുണ്ട്. മുഹമ്മദിയുടെ അറസ്റ്റിൽ നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. "മുഹമ്മദിയുടെ സുരക്ഷയും സത്യസന്ധതയും ഉറപ്പാക്കാനും, ഉപാധികളില്ലാതെ അവരെ വിട്ടയക്കാനും" കമ്മിറ്റി ഇറാനിയൻ അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണമാണ് - കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിഭാഷകനെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നത് പോലും ശിക്ഷാർഹമായ പ്രവൃത്തിയായി മാറുന്നു" ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇറാനിലെ സെൻ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ ഹാദി ഘേമി പറഞ്ഞു. സത്യത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെയാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഇറാനികളുടെ അസാധാരണമായ ധീരതയേയും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചടങ്ങിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ, ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഒത്തുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടവുമായി മൈക്രോഫോണില്‍ മുഹമ്മദി സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. 2022-ൽ അധികൃതർ ക്രെയിനിൽ നിന്ന് തൂക്കിലേറ്റിയ മജിദ്രേസ രഹ്‌നവാർഡിൻ്റെ പേര് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജനക്കൂട്ടവുമായി സംവദിച്ചു. പരിപാടിയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ കേൾക്കാം.

നർഗസ് മുഹമ്മദി

2024 ഡിസംബറിൽ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മുഹമ്മദി ജയിൽ മോചിതയായിരുന്നു. പൊതു പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടും മുഹമ്മദി തൻ്റെ പൊതു പ്രവർത്തനം തുടർന്നിരുന്നു. തടവിലാക്കപ്പെട്ട ടെഹ്‌റാനിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ എവിൻ ജയിലിന് മുന്നിലും അവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. സംസ്ഥാന സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചന, ഇറാൻ സർക്കാരിനെതിരായ പ്രചാരണം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി 13 വർഷവും ഒമ്പത് മാസവും മുഹമ്മദി തടവിൽ കഴിഞ്ഞു. 2022-ൽ മഹ്‌സ അമിനിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അവർ പിന്തുണച്ചിരുന്നു.

2022-ൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദിക്ക് ജയിലിലായിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതായി അവരുടെ അനുയായികൾ പറയുന്നു. 2024 അവസാനത്തിൽ കാൻസറിന് സമാനമായ രീതിയില്‍ കോശങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അത് നാക്കം ചെയതു.

