ETV Bharat / international

ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധം; എത്രപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു? ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ഭരണകൂടം

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇരയായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമായ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാർട്ടിയേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സുമാണ് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

IRAN DEATH TOLL IRAN PROTESTS ABBAS ARAGHCHI OFFICIAL DEATH TOLL FROM PROTEST
People walk at Tehran's historic Grand Bazaar, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Iran. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഇറാൻ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭത്തിലെ മരണസംഖ്യ പുറത്തുവിട്ട് സർക്കാർ. റിപ്പോർട്ടിൽ 3,117 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇരയായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമായ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാർട്ടിയേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സുമാണ് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടാമെന്നും എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അന്താരാഷ്‌ട്ര വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഡിസംബർ 28 ന് ആരംഭിച്ച സംഘർഷങ്ങളിൽ 3,117 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അതിൽ 2,427 പേർ സാധാരണക്കാരും മറ്റുള്ളവര്‍ സുരക്ഷാ സേനയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുമാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

എന്നാല്‍, വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെ വരെ മരണസംഖ്യ 4,902 ആയെന്നും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചതായും യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ സംഘടനയുടെ വാദം. ഇറാൻ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട മരണസംഖ്യ കണക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സംഖ്യയാണ് മറ്റ് സംഘടനകള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അധികൃതർ വിച്ഛേദിച്ചതും രാജ്യത്തേക്കുള്ള ആശയ വിനിമയം തടസപ്പെടുത്തിയതും അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാര്‍ത്ത സ്വതന്ത്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇറാനിലുണ്ടായ മറ്റേതൊരു പ്രതിഷേധത്തേക്കാളും മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 1979 ലെ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മരണസംഖ്യയാണ്. അതേസമയം അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്‌ടിവിസ്റ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 26,500 പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി രംഗത്തെത്തി. " ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്, നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ വലിയ തിരിച്ചടി നല്‍കും" എന്ന് അമേരിക്കയ്‌ക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"പുതിയ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായാൽ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിക്കാൻ നമ്മുടെ ശക്തമായ സായുധ സേനയ്ക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല", ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിലാണ് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇതൊരു ഭീഷണിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് താൻ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയില്‍ താൻ യുദ്ധത്തെ വെറുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: "ഗ്രീൻലാൻഡ് കൈവിട്ടു", ഒടുവില്‍ പിന്മാറി ട്രംപ്; യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള തീരുവ പിൻവലിച്ചു

TAGGED:

IRAN DEATH TOLL
IRAN PROTESTS
ABBAS ARAGHCHI
OFFICIAL DEATH TOLL FROM PROTEST
IRAN ANNOUNCES OFFICIAL DEATH TOLL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.