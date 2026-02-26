ഇറാന്-യുഎസ് മൂന്നാംഘട്ട ആണവ ചര്ച്ച ഇന്ന്; പരാജയപ്പെട്ടാല് ആക്രമണമെന്ന് സൂചന
ഇറാന് അമേരിക്ക ആണവ ചര്ച്ച ഇന്ന്. മൂന്നാംഘട്ട ചര്ച്ചയാണ് ജനീവയില് നടക്കുക. അമേരിക്കന് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും അര്ഘ്ചിയും തമ്മിലാണ് ചര്ച്ച.
Published : February 26, 2026 at 7:37 AM IST
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട ആണവ ചര്ച്ച ഇന്ന് ജനീവയില് നടക്കും. ആണവ കരാര് കൈയെത്തും ദൂരത്താണെന്നും നീതിയുക്തമായ കരാറിനായി ശ്രമിക്കുമെന്നും ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഘ്ചി പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിനും സമാധാനത്തിനും തങ്ങള് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് അമേരിക്കന് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും അര്ഘ്ചിയും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ച നടക്കുന്നത്.
ആണവ ചര്ച്ച പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഇറാനെതിരെ യുഎസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. അതേസമയം ആക്രമണം നടത്തുന്ന പക്ഷം ഇറാന് ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് പാര്ലമെന്ററി സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബാഗേര് ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നടന്ന രണ്ട് ഘട്ട ചര്ച്ചകളിലും ആണവ കരാര് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായിരുന്നില്ല. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കവേ പശ്ചിമേഷ്യന് തീരത്ത് അമേരിക്ക സൈനിക സന്നാഹം ശക്തിപ്പെടുത്തി.
